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Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? 2022 zamlı memur ve emekli maaşları...

06.12.2021 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak 2022 zammı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Çalışma Bakanlığı, memurlara sosyal refah düzenlemesi yapılacağını açıkladı. Ayrıca Bakanlık tarafından 3600 ek gösterge meselesinin vaat olmaktan çıkarıldığı söylendi ve toplu sözleşme maddesi haline getirildiği de açıklandı. İşte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammın detayları...

Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? 2022 zamlı memur ve emekli maaşları...

Yeni yıla bir aydan kısa bir süre kalmışken, vatandaşlar 2022 yılında emekli ve memurlara yapılacak zammı araştırıyor. Çalışma Bakanlığı, memurlara sosyal refah düzenlemesi yapılacağını duyurdu. Bakanlık, yetkili konfederasyon olan Memur Sen ve diğer memur sendikalarıyla anlaşma sağlandığını da belirtti. İşte ayrıntılar...

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yetkili konfederasyon olarak bilinen Memur Sen ve diğer memur sendikalarıyla anlaşma sağlandığını açıkladı ve Ocak ayında toplu sözleşmede öngörülenlere ek olarak bir sosyal refah artışı yapılacağını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, kamu görevlileri için önemli kazanımlara imza atıldı. Ayrıca memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Ayrıca açıklamada, "3600 ek gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi" ifadesine yer verildi.

ENFLASYON FARKI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK

Aynı zamanda kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulduğu da vurgulandı ve "Ancak bu düzenlemeleri hayata geçirirken demokratik bir müessese olan toplu sözleşmenin zaafa uğraması da kabul edilemez. Bu nedenle yetkili konfederasyon ve sendikalarımızla yaptığımız görüşme sonucunda kamu çalışanlarımızın alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmemizde yer alan enflasyon farkını da dikkate alarak bir sosyal koruma çalışmasını kapsamlı hale getirmeyi ek protokol olarak değerlendireceğiz. Söz konusu çalışma, sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır.

Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasında durarak, ekonomideki dalgalanmaların kamu çalışanlarımız üzerindeki etkisini bertaraf edecek bu düzenlemeyi en kısa sürede tamamlamak için çalışmalarımız devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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