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Memur ve emekli zam farkı ne zaman ödenecek? 15 günlük memur maaş farkı ne zaman hesaplara yatar? Tarih belli oldu!

25.01.2023 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur ve emekli maaşları 2023'ün ilk 6 ayında yüzde 30 zamlı ödenecek. 15 günlük zam farkının ne zaman yatırılacağı yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memur emeklisinin zam farkının ne zaman yatırılacağını duyurdu. Peki memur ve emekli zam farkı ne zaman ödenecek? İşte ayrıntılar...

Memur ve emekli zam farkı ne zaman ödenecek? 15 günlük memur maaş farkı ne zaman hesaplara yatar? Tarih belli oldu!

2023 zamlarının ardından en düşük emekli maaşı 5 bin 500, en düşük memur maaşı ise 11 bin 848 TL'ye yükseltildi. Yüzde 30'luk zammın ardından memurlar, maaş farklarının ne zaman yatırılacağını araştırmaya başladı. Peki memur ve emekli zam farkı ne zaman ödenecek? İşte ayrıntılar...

Memur ve emekli zam farkı ne zaman ödenecek? 15 günlük memur maaş farkı ne zaman hesaplara yatar? Tarih belli oldu!

MEMUR VE EMEKLİ ZAM FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Memur emeklilerinin zam farkı 27 Ocak itibarıyla ödenmeye başlanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların, aylıklarında oluşan 15 günlük fark ile ek gösterge fark tutarları 27 Ocak'ta ödenmeye başlanacağını duyurdu.

Memur ve emekli zam farkı ne zaman ödenecek? 15 günlük memur maaş farkı ne zaman hesaplara yatar? Tarih belli oldu!

Hazine ve Maliye Bakanlığı maaş zammı, ilave zam ile ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği %30 zam Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Kamu görevlilerimizin refah düzeyini artırmaya yönelik ilave zam tutarının hızlı bir şekilde hesaplara yatması için ekibimiz özveriyle çalışarak sistemlerimizi güncellediler. Ocak ayı maaşlarının hesaba geçmesiyle birlikte, %13,52 oranında ilave zam ve 1 Ocak- 14 Ocak tarihleri arası katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük maaş farklarının da ödenebilmesi amacıyla sistemlerimizi kamu kurumlarımızın kullanımına açacağız.''

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

SSK emeklilerinin maaşları her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ise her ayın 25'i ile 28'i arasında ödeniyor.

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Memur Zam emekli

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