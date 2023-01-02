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Memur ve emekli zammı BELLİ OLDU MU? Emekli ve memur maaş zammı için nefesler tutuldu! Polis, öğretmen, hemşire maaşlarında tablo ortaya çıktı

02.01.2023 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 memur ve emekli maaş zammı için geri sayım başladı. TÜİK yarın saat 10:00'da emekli ve memur zamlarını belirleyecek olan Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Asgari ücretin 8.500 TL seviyesine yükselmesiyle birlikte memur ve memur emeklileri için de altı aylık enflasyon farkı belirlenmiş olacak. Peki, Memur ve emekli zammı ne zaman açıklanacak? Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte tüm merak edilenler...

Memur ve emekli zammı BELLİ OLDU MU? Emekli ve memur maaş zammı için nefesler tutuldu! Polis, öğretmen, hemşire maaşlarında tablo ortaya çıktı

Memur ve emekli maaş zammı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yarın TÜİK tarafından açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte memur ve memur emeklileri için de altı aylık enflasyon farkı netlik kazanmış olacak. Peki, Memur ve emekli zammı BELLİ OLDU MU, ne zaman açıklanacak? Emekli ve memur maaş zammı için nefesler tutuldu... Polis, öğretmen, hemşire maaşlarında tablo ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Asgari ücretin ardından şimdi de gözler emekli ve memur maaş zammına çevrildi. Yapılan hesaplamalara göre asgari ücrete %54,6 oranındaki zammın devamında en düşük emekli maaşının 5.400 TL olması bekleniyor.

Enflasyon beklentisi sonrasında SGK ve BAĞ-KUR emeklileri için refah payı hariç yüzde 17.03'lük zam oranı beklenirken, memur ve memur emeklileri için yine ek gösterge farkı olmadan bu oran yüzde 18.18 olarak hesaplandı.

Memur ve emekli zammının belli olacağı kritik gün öncesinde emekliler refah payını bekliyor. Emekliler için %10'luk bir refah payı da gündemde.

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MEMUR MAAŞLARI TEK TEK HESAPLANDI!

Enflasyon beklentisine göre altı aylık memur maaşları sonucunda polis memurlarının maaşı 13.747 TL'den 16.246 TL'ye yükselmiş olacak. Öğretmenlerin maaşları da bu hesaplamaya göre 12.276 TL'den 14.507 TL'ye çıkmış olacak.

Araştırma görevlilerin maaşı 15.311 TL'den 18.094 TL'ye çıkarken profesörlerin maaşı ise 24.984'ten 30.707 TL'ye çıkmış olacak.

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POLİS, ÖĞRETMEN, HEMŞİRE MAAŞLARINDA TABLO ORTAYA ÇIKTI

6 AYLIK ZAM ORANI İLE MEMUR MAAŞLARI (Mevcut-Zamlı TL)

GENEL MÜDÜR 1/4 - 29.809 - 35.228
ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 15.848 -
MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 9.707 - 18.729
ÖĞRETMEN 1/4 - 12.276 - 14.507
KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 27.574 - 32.586
BAŞKOMİSER 3/1 - 15.810 - 18.684
POLİS MEMURU 8/1 - 13.747 - 16.246
UZ. DOKTOR 1/4 - 18.853 - 22.280
HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 - 11.828 - 13.978
MÜHENDİS 1/4 - 16.205 - 19.151
TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 10.100 - 11.936
PROFESÖR 1/4 - 25.984 - 30.707
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 15.311 - 18.094
VAİZ 1/4 - 12.752 - 15.070
AVUKAT 1/4 - 15.485 - 18.300

6 AYLIK ZAM ORANI TAHMİNİ İLE MESLEK MESLEK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (Mevcut-Zamlı TL)

MÜŞTEŞAR (1/1) - 21.905 - 23.712 TL
GENEL MÜDÜR (1/1) - 19.361 - 22.894 TL
ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS-1/4) - 7.429 - 8.784 TL
MEMUR (LİSANS-1/4) 7.270 - 8.596 TL
ÖĞRETMEN (1/4) - 7.476 - 8.840 TL
KAYMAKAM 1. SINIF (1/4) - 12.691 - 15.007 TL
POLİS MEMURU (8/1) - 7.731 - 9.141 TL
HEMŞİRE (LİSANS-1/4) - 7.266 - 8.592 TL
MÜHENDİS (1/4) - 9.116 - 10.779 TL
TEKNİSYEN (LISE-1/4) - 6.343 - 7.500 TL
PROFESÖR (1/4) - 17.340 - 20.504 TL
İMAM-HATİP - 7.476 - 8.840 TL
AVUKAT (1/4) - 7.476 - 8.840 TL


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