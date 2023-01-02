Memur ve emekli zammı BELLİ OLDU MU? Emekli ve memur maaş zammı için nefesler tutuldu! Polis, öğretmen, hemşire maaşlarında tablo ortaya çıktı

Memur ve emekli maaş zammı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yarın TÜİK tarafından açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte memur ve memur emeklileri için de altı aylık enflasyon farkı netlik kazanmış olacak. Peki, Memur ve emekli zammı BELLİ OLDU MU, ne zaman açıklanacak? Emekli ve memur maaş zammı için nefesler tutuldu... Polis, öğretmen, hemşire maaşlarında tablo ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Asgari ücretin ardından şimdi de gözler emekli ve memur maaş zammına çevrildi. Yapılan hesaplamalara göre asgari ücrete %54,6 oranındaki zammın devamında en düşük emekli maaşının 5.400 TL olması bekleniyor.

Enflasyon beklentisi sonrasında SGK ve BAĞ-KUR emeklileri için refah payı hariç yüzde 17.03'lük zam oranı beklenirken, memur ve memur emeklileri için yine ek gösterge farkı olmadan bu oran yüzde 18.18 olarak hesaplandı.

Memur ve emekli zammının belli olacağı kritik gün öncesinde emekliler refah payını bekliyor. Emekliler için %10'luk bir refah payı da gündemde.

MEMUR MAAŞLARI TEK TEK HESAPLANDI!

Enflasyon beklentisine göre altı aylık memur maaşları sonucunda polis memurlarının maaşı 13.747 TL'den 16.246 TL'ye yükselmiş olacak. Öğretmenlerin maaşları da bu hesaplamaya göre 12.276 TL'den 14.507 TL'ye çıkmış olacak.

Araştırma görevlilerin maaşı 15.311 TL'den 18.094 TL'ye çıkarken profesörlerin maaşı ise 24.984'ten 30.707 TL'ye çıkmış olacak.

POLİS, ÖĞRETMEN, HEMŞİRE MAAŞLARINDA TABLO ORTAYA ÇIKTI

6 AYLIK ZAM ORANI İLE MEMUR MAAŞLARI (Mevcut-Zamlı TL)



GENEL MÜDÜR 1/4 - 29.809 - 35.228

ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 15.848 -

MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 9.707 - 18.729

ÖĞRETMEN 1/4 - 12.276 - 14.507

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 27.574 - 32.586

BAŞKOMİSER 3/1 - 15.810 - 18.684

POLİS MEMURU 8/1 - 13.747 - 16.246

UZ. DOKTOR 1/4 - 18.853 - 22.280

HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 - 11.828 - 13.978

MÜHENDİS 1/4 - 16.205 - 19.151

TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 10.100 - 11.936

PROFESÖR 1/4 - 25.984 - 30.707

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 15.311 - 18.094

VAİZ 1/4 - 12.752 - 15.070

AVUKAT 1/4 - 15.485 - 18.300

6 AYLIK ZAM ORANI TAHMİNİ İLE MESLEK MESLEK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (Mevcut-Zamlı TL)



MÜŞTEŞAR (1/1) - 21.905 - 23.712 TL

GENEL MÜDÜR (1/1) - 19.361 - 22.894 TL

ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS-1/4) - 7.429 - 8.784 TL

MEMUR (LİSANS-1/4) 7.270 - 8.596 TL

ÖĞRETMEN (1/4) - 7.476 - 8.840 TL

KAYMAKAM 1. SINIF (1/4) - 12.691 - 15.007 TL

POLİS MEMURU (8/1) - 7.731 - 9.141 TL

HEMŞİRE (LİSANS-1/4) - 7.266 - 8.592 TL

MÜHENDİS (1/4) - 9.116 - 10.779 TL

TEKNİSYEN (LISE-1/4) - 6.343 - 7.500 TL

PROFESÖR (1/4) - 17.340 - 20.504 TL

İMAM-HATİP - 7.476 - 8.840 TL

AVUKAT (1/4) - 7.476 - 8.840 TL



