Memur ve emekli zammı için kritik hesap! Yeni tahmin açıklandı

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak ocak zammı için gözler yılın ikinci yarısındaki enflasyon verilerine çevrilirken, yıl sonu enflasyonuna ilişkin yeni bir tahmin ortaya çıktı. Akbank Ekonomik Araştırmalar, yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 30 seviyesinde korudu.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam, 2026'nın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranına göre belirlenecek. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışında ise toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 7'lik zam ile oluşacak enflasyon farkı birlikte etkili olacak.

KRİTİK ENFLASYON VERİSİ İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, ağustosta ise yüzde 1,84 olarak gerçekleşti. Bu iki aylık dönemde toplam enflasyon yüzde 3,65 seviyesine ulaştı. Şimdi milyonlarca memur ve emeklinin gözü, 5 Ekim Pazartesi günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verisine çevrildi.

AKBANK YIL SONU BEKLENTİSİNİ KORUDU

Maaş artışlarının hesaplanmasında belirleyici olacak enflasyon verilerine ilişkin Akbank Ekonomik Araştırmalar'dan yeni bir öngörü geldi. Kurum, eylül ayında TÜFE'nin yüzde 2,1 artacağını ve yıllık enflasyonun yüzde 30,1 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin etti.

Akbank, yıl sonu enflasyon beklentisinde ise değişikliğe gitmeyerek tahminini yüzde 30 seviyesinde tuttu.

6 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 10,4 OLACAK

Yıl sonu enflasyonunun Akbank'ın öngördüğü yüzde 30 seviyesinde gerçekleşmesi durumunda, 6 aylık enflasyonun yüzde 10,4'e ulaşması bekleniyor. Bu senaryoda 6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 3,18 olarak hesaplanıyor.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR ARTACAK?

Söz konusu tahminin gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında yüzde 10,4 oranında zam alması bekleniyor. Memur ve memur emeklilerinin toplam maaş artışının ise enflasyon farkı da dahil edildiğinde yüzde 8,34 olması öngörülüyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, bu oranların gerçekleşmesi halinde en düşük maaşlarda da değişiklik yaşanacak.

EN DÜŞÜK MAAŞLAR İÇİN YENİ HESAP

Yüzde 10,4'lük zam uygulanması durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklisinin en düşük maaşı 23 bin 552 liradan 26 bin 1 liraya yükselecek.

Memur maaşında ise yüzde 8,34'lük artış gerçekleşmesi halinde en düşük memur maaşı 70 bin 224 liradan 76 bin 80 liraya çıkacak.