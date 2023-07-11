MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2023: Memur maaşları ne kadar oldu? En düşük emekli aylığı kaç TL? Memur ve emekli zammı bugün Genel Kurul’da!

Memur ve emekli maaş zammı ile ilgili ayrıntılar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere TÜİK tarafından yapılan enflasyon oranı açıklamaları kapsamında yılın birinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 19,77 olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılacağını duyurmuştu. Bu düzenleme yasalaşırsa en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL'den 22 bin 17 TL'ye yükselecek. Öte yandan emekli maaşlarına yapılacak olan ara zam oranı belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 5.23 puan, memur emeklilerine de 7.45 puan refah zammı yapılmış olacak. Memur emeklilerinin maaş zammı yüzde 25'e çıkartılacak. İşte memur ve emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri...

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI GENEL KURUL'DA!

Memur maaşı ve emekli aylıklarını artıran düzenlemeyi içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nun gündeminde.

TBMM Genel Kurulu, bu kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak.

Teklife göre, tüm kamu personeline 15 bin 965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda (8077 TL) ilave ödeme yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla birlikte SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 5.23 puan, memur emeklilerine de 7.45 puan refah zammı yapılmış olacak. Böylece memur emeklilerinin maaş zammı yüzde 25'e çıkartılacak. Yeni düzenlemeden emekli olan ve yıl içinde önümüzdeki dönem emekli olanlar da yararlanacak.

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Memue maaşları TÜİK enflasyon oranı ve 6 aylık enflasyon farkı açıklaması sonrası belli oldu.

Hükümet tarafından da eklenen refah payı sonrasında en düşük memur maaşı 22 bin 17 lira oldu.

EMEKLİ MEMUR MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Emekli memurların aylıkları için 5 Temmuz’da yüzde 15.77 olarak belirlenen zam oranı da Komisyondaki önergeyle yüzde 25’e çıkartıldı.

Böylece, geçen yıl aralık ayında 6.077 TL, bu yılın ocak ayında 7.901 TL olan en düşük emekli memur aylığı 9.876 TL’ye çıkacak.

ZAMLI MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Memur maaşları 15 Temmuz tarihinde ödeniyor. Fakat zamlı memur maaşlarına ilişkin tarih açıklaması yapılmadı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiğinde haberlerimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK, HANGİ TARİHTE?

SSK'dan maaş alan emeklilerin maaş ödemeleri her ayın 17-26'sı arasında hesaplara yatırılıyor.

Bağkur'dan maaş alan emeklilerin ödemeleri 25-28'i arasında hesaplara yatırılıyor.

