FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2023: Memur maaşları ne kadar oldu? En düşük emekli aylığı kaç TL? Memur ve emekli zammı bugün Genel Kurul’da!

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2023: Memur maaşları ne kadar oldu? En düşük emekli aylığı kaç TL? Memur ve emekli zammı bugün Genel Kurul’da!

11.07.2023 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur zammı ile emekli aylığı zammı, kamu kurumlarında çalışan vatandaşlar ve SSK, BAĞ-KUR ya da emekli sandıklı kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Genel Kurul, bugün memur maaşı ve emekli aylıklarını artıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifini yasalaştırmak için çalışmalarına başlayacak. Peki, Memur maaşları ne kadar oldu? En düşük emekli aylığı kaç TL? Emekli aylığı ve zamlı memur maaşı ne zaman yatacak?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2023: Memur maaşları ne kadar oldu? En düşük emekli aylığı kaç TL? Memur ve emekli zammı bugün Genel Kurul’da!

Memur ve emekli maaş zammı ile ilgili ayrıntılar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere TÜİK tarafından yapılan enflasyon oranı açıklamaları kapsamında yılın birinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 19,77 olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılacağını duyurmuştu. Bu düzenleme yasalaşırsa en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL'den 22 bin 17 TL'ye yükselecek. Öte yandan emekli maaşlarına yapılacak olan ara zam oranı belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 5.23 puan, memur emeklilerine de 7.45 puan refah zammı yapılmış olacak. Memur emeklilerinin maaş zammı yüzde 25'e çıkartılacak. İşte memur ve emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri...

p1

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI GENEL KURUL'DA!

Memur maaşı ve emekli aylıklarını artıran düzenlemeyi içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nun gündeminde.

TBMM Genel Kurulu, bu kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak.

Teklife göre, tüm kamu personeline 15 bin 965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda (8077 TL) ilave ödeme yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla birlikte SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 5.23 puan, memur emeklilerine de 7.45 puan refah zammı yapılmış olacak. Böylece memur emeklilerinin maaş zammı yüzde 25'e çıkartılacak. Yeni düzenlemeden emekli olan ve yıl içinde önümüzdeki dönem emekli olanlar da yararlanacak.

p2

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Memue maaşları TÜİK enflasyon oranı ve 6 aylık enflasyon farkı açıklaması sonrası belli oldu.

Hükümet tarafından da eklenen refah payı sonrasında en düşük memur maaşı 22 bin 17 lira oldu.

p3

EMEKLİ MEMUR MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Emekli memurların aylıkları için 5 Temmuz’da yüzde 15.77 olarak belirlenen zam oranı da Komisyondaki önergeyle yüzde 25’e çıkartıldı.

Böylece, geçen yıl aralık ayında 6.077 TL, bu yılın ocak ayında 7.901 TL olan en düşük emekli memur aylığı 9.876 TL’ye çıkacak.

p4

ZAMLI MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Memur maaşları 15 Temmuz tarihinde ödeniyor. Fakat zamlı memur maaşlarına ilişkin tarih açıklaması yapılmadı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiğinde haberlerimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

p5

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK, HANGİ TARİHTE?

SSK'dan maaş alan emeklilerin maaş ödemeleri her ayın 17-26'sı arasında hesaplara yatırılıyor.

Bağkur'dan maaş alan emeklilerin ödemeleri 25-28'i arasında hesaplara yatırılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ek MTV ödemesi ile yeni rakamlar tek tek hesaplandı!Ek MTV ödemesi ile yeni rakamlar tek tek hesaplandı!

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Fenomen sevgilisine restoranda kucak dansı yaptı! Cezası ağır oldu

Fenomen sevgilisine restoranda kucak dansı yaptı! Cezası ağır oldu

Yazın en havalısı siz olun! Avva'da sezon fırsatları devam ediyor

Yazın en havalısı siz olun! Avva'da sezon fırsatları devam ediyor

Güpegündüz sokak ortasında cinsel içerikli film çektiler

Güpegündüz sokak ortasında cinsel içerikli film çektiler

Köyü çıplaklar bastı! Köylü canından bezip evlerini terk etti

Köyü çıplaklar bastı! Köylü canından bezip evlerini terk etti

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.