Memur ve emekliler ne kadar zam alacak? Birçok kalem etkilenecek

Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı, Ankara’ya çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yarın saat 10'da haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Emekli ve memurların maaşlarına yapılacak zamda belirleyici olan ocak-haziran dönemi birikimli enflasyonu da ortaya çıkacak.

Ekonomi yazarı Faruk Erdem tahminini açıkladı. Erdem, "Şu ana kadar 5 aylık enflasyon belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16.61 artış kesinleşti. Memurların ve memur emeklilerinin zammı da yüzde 5.05 farkla yüzde 12.41'e ulaştı. Tahminler zam oranının SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 17-18, memurlar ve memur emeklilerinde yüzde 13-14 aralığında olacağını gösteriyor." dedi.

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Memurlar zamlı maaşlarını ve ek ödemelerini 15 Temmuz'da hesabında görecek. SSK emeklilerine 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklilerine de 25-28 Temmuz tarihlerinde zamlı kök aylık ve ek ödemeleri yatırılacak.

ZAMLAR YETİŞECEK Mİ?

Memurlar zamlı maaşlarını ve ek ödemelerini 15 Temmuz'da hesabında görecek. SSK emeklilerine 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklilerine de 25-28 Temmuz tarihlerinde zamlı kök aylık ve ek ödemeleri yatırılacak.

BİRÇOK KALEMİ ETKİLEYECEK

SSK VE BAĞ KUR'LULAR: Hem emeklilerin hem dul ve yetimlerin kök aylıkları, 6 aylık enflasyon kadar artırılacak. Yüzde 4 oranındaki ek ödeme de hesaplara artmış olarak geçecek. Taban aylık alanların yeni maaşları da yasayla yükselecek.

MEMURLAR: Memurlara, memur emeklilerine, dul ve yetimlere yüzde 7 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 11'i aşan kısmı üzerinden fark verilecek. Memurların maaşlarının yanı sıra aile yardımı ve toplu sözleşme gibi ek ödemeleri de zamlanacak. Memur emeklilerinin de maaşlarıyla birlikte yüzde 4-5 oranındaki ek ödemelerinin tutarı yükselecek.

SOSYAL YARDIMLAR: Memurların zam oranı; evde bakım yardımı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, kronik hastalık yardımı ve Sosyal ve Ekonomik Destek gibi sosyal destek ödemelerine de yansıtılacak.

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI: Memur maaş katsayısındaki artış kıdem tazminatı tavanını da yükseltecek. Bu yılın ilk yarısında kıdem tazminatı tavanı 64 bin 948 liraydı.

"YÜZDE 51 ORANINDA DAHA DÜŞÜK ÇIKIYOR"

Başka bir ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz da "Haziran ayı enflasyonu, yüzde 1 olursa memur ve emeklileri, yüzde 13.52, enflasyon yüzde 1.2 gelirse 13.74 zam alacak. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri, haziran ayı enflasyonu yüzde 1 olursa 17.76, yüzde 1.2 gelirse de yüzde 18 seviyesinde zam alacaklar” ifadelerini kullandı. Yılmaz, “2024-2026 döneminde mayıs ve haziran aylarında enflasyon ilk dört ay ortalamasına göre yaklaşık yüzde 51 oranında daha düşük çıkıyor" diye konuştu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN DE GÖZLER ANKARA’DA

Emekli zammında bir diğer önemli başlık ise en düşük emekli aylığı olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıkları 6 aylık enflasyon oranında artırılacak. Ancak en düşük emekli aylığının ne kadar olacağına ilişkin nihai karar için yasal düzenleme ya da hükümet adımı beklenecek.

Bu nedenle cuma günü açıklanacak enflasyon oranı, emekli maaşlarının teknik artışını ortaya koyarken, en düşük aylıkla ilgili siyasi ve idari karar süreci ayrıca takip edilecek.

CUMA GÜNÜ ZAM TABLOSU NETLEŞECEK

TÜİK’in 3 Temmuz Cuma günü açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte 2026’nın ilk 6 aylık enflasyonu kesinleşecek. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı, memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı, sosyal yardım ödemeleri ve maaş katsayılarına bağlı birçok ödeme kalemi yeniden hesaplanacak.

5 aylık verilere göre tablo büyük ölçüde şekillenmiş olsa da, milyonların beklediği kesin oran için son viraj cuma günü dönülecek. Haziran enflasyonu beklentilere paralel gelirse emeklilerde zam oranı yüzde 17,81’e, memur ve memur emeklilerinde ise yüzde 13,57’ye ulaşacak.