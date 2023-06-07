Memur ve emekliler ne kadar zam alacak? Emekli ve memur maaşları ne kadar, kaç TL zamlanacak? AK Parti'den zam açıklaması

Memur ve emekli zammı ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kritik öneme sahip enflasyon oranı yılın beşinci ayı için yüzde 0,04 oldu. Refah payı hariç emekliye zam ve memur zammı nihai rakamlarına ise son 1 veri kaldı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu Memur ve emekli zammı için "İnsanlarımızın beklentisi mutlaka karşılanacaktır" dedi ve "Emeklileri de kapsayacak şekilde çalışanlarımızı memnun edecek yaklaşımı bir ay içerisinde görmüş olacağız." ifadelerini kullandı. İşte, memur ve emekli zammı ile ilgili yapılan son dakika açıklamasının detayları...

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, açıklamasında "Asgari ücrete yapılacak zam oranı ve en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılmasıyla ilgili kanun teklifimizi komisyonlar oluşur olmaz ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

Öncelikli olarak komisyon oluşturacaklarını belirten Akbaşoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Muhtemel TBMM Başkanı 3. turda seçilecektir. 301 oyu alan seçilecek. Akabinde başkanlık divanı oluşturulacak, komisyonlar oluşturulacak.

Zaten bu konuda bakanlıklarımızın çalışmaları söz konusu. Enflasyon oranının dikkate alınması söz konusu biz de malum refah payını da buraya ilave ediyoruz. O çerçevede oluşacak oran memur maaşlarına yansıyacak"

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR ZAMLANACAK?

"Ne vaadettiysek yapan bir partiyiz. Cumhurbaşkanımızın vaadi de gerçekleşecektir. Asgari ücrete yapılacak zam oranı ve en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılmasıyla ilgili kanun teklifimizi komisyonlar oluşur oluşmaz ortaya koyacağız. Tabi Haziran ayının da enflasyon oranının ortaya çıkması gerekiyor." diyen Akbaşoğlu açıklamasına şöyle devam etti:

Refah farkını da beraber değerlendirmemiz gerekiyor. İnsanlarımızın beklentisi mutlaka karşılanacaktır. Alım gücü esastır.

Emeklileri de kapsayacak şekilde çalışanlarımızı memnun edecek yaklaşımı bir ay içerisinde görmüş olacağız."

TÜİK MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI

TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile birlikte emekli ve memur 5 aylık zam oranı da netlik kazandı. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,26, memur ve memur emeklileri ise yüzde 13,13'lük zammı cebine koydu. Geriye ise nihai rakamı belirleyecek sadece 1 veri kaldı.



