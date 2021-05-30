Memur ve emeklilere bayram ikramiyesinde flaş gelişme! Maaş zammı ne kadar olacak, işte ayrıntılar!

Ocak ve temmuz ayında, yılda iki kez, emekli ve memur maaşları artış gösteriyor. Maaşlardaki yükselişte enflasyon rakamları etkili oluyor. Mayıs ayı enflasyonu 3 Haziran Perşembe açıklanacak. Yapılan beklenti anketine göre Mayıs ayı enflasyonu 1,27 oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ocak, şubat, mart ve nisan ayına ilişkin enflasyon sırasıyla 1.68, 0.91, 1.08 ve 1.68 oldu. Peki maaş zammı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

İlk 4 aylık verilerin yüzde 5.46 olması SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşında yüzde 5.46 zam oluştuğunu işaret ediyor. Memur ve emeklisinin maaşına ilk 6 ay için yüzde 3 zam yapılmıştı.

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı beklenti anketine göre Mayıs ayı enflasyonu 1.27 olacağı tahmin edilmişti. Söz konusu orana ilişkin yapılan tahminler 1.18 ile 1.73 arasında değişkenlik gösteriyor. Buna göre 5 aylık enflasyon yüzde 6.80’e ulaşacak. Öngörülen yüzde 1.73 enflasyon oranı gerçekleşirse maaş zammını işaret eden yüzde, 7.28 olacak.

Mayıs ayı enflasyonu ardından memur ve emeklisi yüzde 3.8 fark alacak. Aylık enflasyonun yüzde 1.73'e yükselmesi durumunda ise fark yüzde 4.28'e ulaşacak. Haziran ayı enflasyon rakımının sıfır çıkması durumunda bile temmuzda söz konusu maaşlara yüzde 3’lük toplu sözleşmesine ek yüzde 4.28 fark oluşacak. Bu kapsamda SSK ve Bağkur emeklisinin maaşına ikinci 6 ay için yaklaşık 6.80-7.28 civarında zam yapılacak.