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Memur ve emeklilere bayram ikramiyesinde flaş gelişme! Maaş zammı ne kadar olacak, işte ayrıntılar!

30.05.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca memur ve emekli, maaşlarının ne kadar olacağına ilişkin araştırma yapılıyor. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı enflasyon tahmini sonucunda Mayıs ayı enflasyon beklentisi 1,27 civarında seyretti. Peki maaş zammı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

Memur ve emeklilere bayram ikramiyesinde flaş gelişme! Maaş zammı ne kadar olacak, işte ayrıntılar!

Ocak ve temmuz ayında, yılda iki kez, emekli ve memur maaşları artış gösteriyor. Maaşlardaki yükselişte enflasyon rakamları etkili oluyor. Mayıs ayı enflasyonu 3 Haziran Perşembe açıklanacak. Yapılan beklenti anketine göre Mayıs ayı enflasyonu 1,27 oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ocak, şubat, mart ve nisan ayına ilişkin enflasyon sırasıyla 1.68, 0.91, 1.08 ve 1.68 oldu. Peki maaş zammı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

İlk 4 aylık verilerin yüzde 5.46 olması SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşında yüzde 5.46 zam oluştuğunu işaret ediyor. Memur ve emeklisinin maaşına ilk 6 ay için yüzde 3 zam yapılmıştı.

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı beklenti anketine göre Mayıs ayı enflasyonu 1.27 olacağı tahmin edilmişti. Söz konusu orana ilişkin yapılan tahminler 1.18 ile 1.73 arasında değişkenlik gösteriyor. Buna göre 5 aylık enflasyon yüzde 6.80’e ulaşacak. Öngörülen yüzde 1.73 enflasyon oranı gerçekleşirse maaş zammını işaret eden yüzde, 7.28 olacak.

Mayıs ayı enflasyonu ardından memur ve emeklisi yüzde 3.8 fark alacak. Aylık enflasyonun yüzde 1.73'e yükselmesi durumunda ise fark yüzde 4.28'e ulaşacak. Haziran ayı enflasyon rakımının sıfır çıkması durumunda bile temmuzda söz konusu maaşlara yüzde 3’lük toplu sözleşmesine ek yüzde 4.28 fark oluşacak. Bu kapsamda SSK ve Bağkur emeklisinin maaşına ikinci 6 ay için yaklaşık 6.80-7.28 civarında zam yapılacak.

Memur ve emeklilere bayram ikramiyesinde flaş gelişme! Maaş zammı ne kadar olacak, işte ayrıntılar!

TEMMUZ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Yapılan açıklama ile bayram ikramiyesinin 1.000 TL'den 1.100 TL'ye yükseldiği belirtilmişti. Beklenen bayram ikramiyesi 6-7 Mayıs'ta verildi. 20 Temmuz'da başlayan Kurban Bayramı ikramiyelerinin ise ne zaman yatacağı merak konusu. Söz konusu ikramiyelerin 12 ile 20 Temmuz arasında hesaplara yatması tahmin ediliyor.

Ödemelerde herhangi bir değişiklik yapılmadı. 1.100 TL hesaplara yatacak. SSK ve Bağkur emeklileri 17 Temmuz itibarıyla hem zamlı maaşlarını hem de zamlı ikramiyelerini alacak.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Enflasyon
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