Memur ve emeklileri doğrudan ilgilendiriyor! Memur-Sen zam isteğinden ikramiye talebine kadar hepsini tek tek duyurdu...

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bugün düzenlediği basın toplantısında sendikasının zam taleplerini kamuoyuna duyurdu. Yaklaşık 4 milyon kamu çalışanı ile 2 milyondan fazla kamu emeklisini kapsayan süreçte, 2026 ve 2027 yıllarına yönelik maaş artışları ve sosyal hak talepleri netlik kazandı.

YÜZDE KAÇ ZAM TALEP EDİLDİ?

Buna göre 2026 yılı için 10 bin lira taban aylığa zam yapılması, yüzde 10 refah payı verilmesi, ilk 6 ay için yüzde 25 oransal zam verilmesini istendi. İkinci 6 ay için yüzde 20 oransal zam istendi. 2027 yılı için 7 bin 500 lira taban aylığa zam yapılması ve ilk 6 ay için 20, ikinci 6 ay için yüzde 15 zam istendi. Böylece 2026 için yüzde 88, 2027 için yüzde 47 oranında zam teklif edilmiş oldu.



EK ÖDEMELERDE ARTIŞ TALEBİ

Diğer taraftan 2660 TL olan eş yardımının 11 bin 700 liraya çıkarılmasını teklif edildi. 0-6 yaş çocuk için 585 lira olarak ödenen çocuk yardımının 3 ve üzeri çocuğu olanlara her çocuk için 8 bin 375 lira ödeme yapılması istendi. Ücretli doğum izninin 60 haftaya çıkarılması, aile bütünlüğü için sözleşmeli personele yer değişikliği hakkının verilmesi talep edildi.

DİĞER TALEPLER NELER?

Basın toplantısında diğer talepler de açıklandı. Bunlar ise şu şekilde:



Dini bayramlarda kamu görevlileri ve emeklilere 23 bin 410 ₺ bayram ikramiyesi talep edildi.

Vergi gelirinin yüzde 15'e sabitlenmesi istendi.

Son 5 yılda disiplin cezası alanlara disiplin affı talep edildi.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının belirli periyotlarla düzenlenmesi istendi. .

Giyecek yardımının 17 bin 600 TL, yiyecek yardımının ise günlük 235 TL olması istendi.