Memur ve emeklinin Temmuz zammını açıkladı 'Gerçeklerden çok kopuk' İsa Karakaş canlı yayında konuştu '2024 emekli yılıydı ama...'

3 Haziran saat 10.00'da açıklanan enflasyon oranının ardından milyonlarca memur ve memur emeklisi ve SGK, Bağ-Kur emeklileri 5 aylık enflasyon farkını öğrendi. Mayı ayı enflasyonunun yüzde 1,53 oranında açıklanmasının ardından tüm planların suya düşmesi ile beraber uzmanların Temmuz zammı için tahminleri de değişti.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU?

5 aylık enflasyon farkına göre memur ve memur emeklisi yüzde 14,01; SGK ve Bağ-Kur emeklisi ise yüzde 15,09 oranında zammı haketti. Kesin zamlar için Haziran ayı enflasyon oranları takip edilirken SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, TGRT Canlı yayınında bazı açıklamalarda bulundu.

Karakaş, beklentilerin düştüğünü kaydederek maaş beklentisinin de düştüğünü ifade etti. Karakaş, memur sendikalarının memurların durumunun iyi olmadığına dair açıklama yaptıklarını ifade ederek, "3 milyondan fazla memur emeklisi var ve onlar seyyanen zam da almadı. En zor durumda olan memur emeklisi. Maalesef, memur sendikaları memur emeklisinin durumunu dile getirmiyor" dedi.



MEMUR EMEKLİSİNİN DURUMU VAHİM

2024 yılının emekliler yılı olarak ilan edildiğini hatırlatan Karakaş, "Sadece matematik konuşuyoruz, yorum yapmıyoruz. Son 20 yılda en az zam alan memur emeklileri. EYT düzenlemesi oldu en çok SGK'lılar emekli oldu. Çalışan memurlar emekli olamadı, EYT'ye sevinemedi. Şu anda bir memurun emekli olması sonucunda maaşı yüzde 40'lara kadar düşüyor" sözlerini sarf etti.



"GERÇEKLERDEN KOPUK"

Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisini, ENAG'ın ve İTO'nun açıkladığı enflasyon oranlarını hatırlatarak konuşan Karakaş, "TÜİK'in gerçeklerden çok kopuk olduğu aşikar. Bu tüm ekonomistlerin uzlaştığı bir nokta. Haziran ayında, TÜİK enflasyonu düşürüyor Temmuz ayında ise birden yükseltiyor" eleştirisinde bulundu.



MEMUR VE EMEKLİ İÇİN YÜZDE KAÇ ZAM BEKLENİYOR?

Haziran ayı enflsyonunun düşük geleceğini ifade eden Karakaş, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 17 ile yüzde 18 arasında bir beklentimiz vardı ancak bu beklenti yüzde 16 ile yüzde 16,5 arasına çekildi. Memur emeklileri için ise enflasyonun altında kalacaklar. Memur ve memur emeklileri için ise yüzde 15 ile yüzde 16 arasında beklentimiz var" sözlerini kullandı.



EN DÜŞÜK AYLIKLAR NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli aylığı için de rakam veren Karakaş, iki senaryo var diyerek sözlerini şu şekilde tamamladı:



"Eğer mevcut taban üzerinde yaparsa 16 bin 850 lira civarında bekliyoruz. Kök maaşı üzerinden yaparsa 12 bin 500 TL ve altında olanlara sıfır zam söz konusu olacak. Geçen yıl sıfır zam gerçekleşmişti. Ocak ayında ise mevcut taban üzerinden yapılmıştı. Ben öngörüm mevcut taban üzerinden. En düşük memur emeklisi maaşı 19 bin 616 TL. Yüzde 15 civarında zam gelmesi durumunda en düşük memur emeklisi maaşı 22 bin 650 TL civarında olacağını söyeleyebiliriz"