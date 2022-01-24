Memur ve emekliye ek zamda yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'nin 22 Ocak tarihli sayısında yer alan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun ile BES'te belirli bir süre bulunmuş katılımcılara, kısmen ödeme alma imkanı sağlanırken halihazırda %25 olarak belirlenmiş olan devlet katkısı oranı yüzde 30'a yükseltildi.

Yasa, BOTAŞ'a bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak il veya bölge bazında kademeli doğal gaz satış fiyatı uygulama yetkisi tanıyor.

Yasayla, kamu finansmanı ve borç yönetiminin düzenlenmesi hakkında kanunda da değişikliğe gidildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yeni yetkiler verildi.

Buna göre finansal istikrara katkı sağlamak ve gerçek kişilerin mevduat ve katılma hesaplarının getirilerini kur artışlarına karşı desteklemek amacıyla bankalarda 21 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2022 arasında açılan TL vadeli mevduat hesaplarına aktarılmak üzere TCMB'ye nakit kaynak aktarmaya, ihraç etmeye ve ihraç edilecek senet tutarıyla ihraç yapılacak bankaları belirlemeye, özel tertip devlet iç borçlanma senedi ve nakit kaynak aktarımı için Bakanlık bütçesinde mevcut veya yeni açılacak tertiplere ödenek eklemeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkili olacak.

Kanunla, sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununda yapılan değişikliğe göre, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara 1,500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 2,500 liraya yükseltildi. Bu madde, 2022 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Sanayi sicil belgesini haiz, fiilen üretim faaliyeti yürüten ve ihracat yapan kurumların bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı, 1 puanlık indirimle %20 yerine %19 olarak uygulanacak. (KAYNAK:REUTERS)

