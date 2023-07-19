Memur ve memur emeklileri dikkat! Maaş zammını doğrudan etkiliyor: Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos’ta başlıyor…

Enflasyon farkı ve toplu sözleşme oranı ile belli olan memur maaş zammı Temmuz 2023 için belli olmuştu. En düşük memur maaşı yüzde 17,55 enflasyon farkının üzerine 8077 liralık seyyanen zam eklenerek 22.017 TL seviyesine çekildi. Memur emeklisi ise yüzde 25 oranında zam aldı.

3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşı netleşirken şimdi tüm gözler 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine çevrildi. 2 yılda bir yapılan toplu sözleşme görüşmeleri bu yıl 1 Ağustos tarihi itibariye yapılacak.

MEMUR MAAŞ ZAMMI ORANINI BELİRLİYOR

Memurlar önceki dönemde aldığı toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon farkı ve yeni toplu sözleşme zammını hesaplarında gördü. Bu rakam Ocak 2023 için yüzde 8 olarak uygulanırken, Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı yüzde 6 olarak uygulandı.

DOSYA 24 TEMMUZ'DA BAKANLIĞA GİDİYOR

Görüşmelere sayılı günler kala çalışmalarını hızlandıran Memur-Sen, sözleşme tekliflerini ve izlenecek yol haritasını belirlemek üzere dün Genişletilmiş Başkanlar Kurulunu topladı. Toplantıda, 74'ü yeni, 29'u korunması gereken, 17'si ise geçen toplu sözleşme döneminde çözüme kavuşturulmayan olmak üzere toplam 120 teklif üzerinde mutabık kalındı.

Maaş artış oranlarıyla birlikte kira yardımının da aralarında bulunduğu 120 maddelik teklifini 24 Temmuz'da kamuoyuyla paylaşacak Memur-Sen, aynı gün teklif dosyasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunacak.

İŞTE MEMUR-SEN'İN İSTEKLERİ

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, AA muhabirine, tekliflerini sahadan gelen talepleri dikkate alarak ve bilimsel verileri göz önünde bulundurarak hazırladıklarını söyleyerek, Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısıyla da teklif dosyasının şekillendiğini belirtti.

Tekliflerini içeren dosyada tüm memur ve memur emeklilerini ilgilendiren konuların yer aldığını vurgulayan Tonbul, 21 Temmuz'daki Memur-Sen İl Başkanları Toplantısı'nın ardından teklif ettikleri madde sayısının 120'nin üzerine çıkacağını kaydetti.

Tonbul, tekliflerinin ana omurgasını 2024-2025 yıllarındaki maaş ve aylık artışların oluşturduğuna dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Maaş artış oranlarının yanında memurlara kira yardımının verilmesi, önemsediğimiz tekliflerimiz arasında. Kamu çalışanlarının aileleriyle huzur ve refah içerisinde yaşaması için bu teklifte ısrarcıyız. Bununla birlikte 1. dereceye yükselen tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın dile getirdiği en düşük memur maaşının, en düşük kamu işçisinin ücretinden düşük olmaması gibi konuları masaya taşıyacağız. Görüşmelerde, maaş artışı kadar sosyal haklarda da ısrarcı olacağız. Bu doğrultuda kapsayıcı bir içeriğe sahip teklif dosyamızda mühendisler, müdürler, şefler, genel idari hizmetler sınıfı ve diğer teknik personel başta olmak üzere ihmal edilen tüm grupların taleplerine yer verdik. Son dönemde aylık artış beklentileri karşılanmayan memur emeklilerini de düşünerek, emeklilerin aylıklarını artıracak teklifleri de sözleşme masasına taşıyacağız."



