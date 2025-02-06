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Memur ve memur emeklileri için 'yüzde 10' diyerek açıkladı! 'Refah payı' sözleri 'Bir an önce...'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
06.02.2025 15:21
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Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası (Birlik Haber-Sen) Genel Başkanı Ömer Budak, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılan yüzde 11,54'lük zam oranının ocak ayı enflasyonuyla eridiğini belirterek, "Kayıplar telafi edilsin. Yüzde 10 refah payı verilsin. Alım gücü bir an önce iyileştirilsin" talebinde bulundu. Budak, "Enflasyon tüm maaş artışlarını eritmeden harekete geçilmeli" ifadelerini kullandı.

Memur ve memur emeklileri için 'yüzde 10' diyerek açıkladı! 'Refah payı' sözleri 'Bir an önce...'

Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak, sendikanın Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısında, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

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"ENFLASYON TÜM MAAŞ ARTIŞLARINI ERİTMEDEN HAREKETE GEÇİLMELİ"

Konuşmasında genelde kamu görevlilerinin özelde ise basın yayın ve iletişim hizmet kolunda yaşanan sorunlara değinen Budak, şöyle konuştu:

"2025 yılı itibarıyla memur ve memur emeklilerinin maaşlarında 11,54 artış yaşandı. Maaş artışları, hafta başında TÜİK'in açıkladığı yüzde 5,03'lük ocak ayı enflasyonu ile eriyip gitti. Biz market ve pazarda yüzde 100'ü bulan enflasyonla karşılaşıyoruz. Milyonlarca memur ve memur emeklisi ağır koşullar altında geçimini sağlamaya çalışıyor. Enflasyon tüm maaş artışlarını eritmeden harekete geçilmeli. Talebimiz; kamu görevlilerinin ve memur emeklilerinin kayıplar telafi edilsin. Yüzde 10 refah payı verilsin. Alım gücü bir an önce iyileştirilsin."

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"NE KADAR DOĞRU KARAR VERDİĞİMİZİ OCAK AYI ENFLASYONUYLA GÖRDÜK"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da kamu görevlileri ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme sisteminin değiştirilmesi gerektiğini belirterek, "Son toplu sözleşmede bize 2025'in ilk altı ayı için yüzde 6, ikinci altı ay için ise yüzde 5 teklif etmişlerdi. Biz bunu kabul etmedik. Ne kadar doğru karar verdiğimizi yüzde 5'in üzerinde çıkan ocak ayı enflasyonuyla gördük." dedi.

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Toplantıya Birlik Haber-Sen'in örgütlü olduğu PTT'nin Genel Müdürü Hakan Gülten de katıldı.

Konuşmasında, PTT'nin genişleyen faaliyet alanıyla ilgili bilgiler paylaşan Gülten, Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olarak vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ettiklerini söyledi. (AA)

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Memur memur maaşı emekli memur maaşı memur emeklisi
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Memurların aldığı maaşlar sosyal haklar fazlasıyla yerinde,yeter artık ya birazda emekliyi düşünün günah ya
bu ülkede memur ve memur emeklisinden başka kimse düşünülmüyor. Her şey her hak memurlara sektöre özel sektör emeklileri hep arka planda kalırsa veririz oluyor.
Çok acıklı konuşmuş Reiz bunu duyup okuyunca üç de benden der..... Sendikaların ücreti nasıl talep edeceği belli....
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