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Memur ve memur emeklilerinin zam oranı için rakamlar belli oldu! En düşük memur aylığı ne kadar olacak? Açlık ve yoksulluk sınırı detayı...

17.11.2023 14:44 | Son Güncelleme:
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Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü kulağı ocak ayında yapılacak zamda. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminin tutması durumunda, toplu sözleşme zammı da hesaba katıldığında '2024 yılında en düşük memur maaşı ne kadar olacak' sorusu yanıtını buldu. Hesaba göre ortaya çıkan açlık ve yoksulluk sınırı detayları da dikkat çekti.

Memur ve memur emeklilerinin zam oranı için rakamlar belli oldu! En düşük memur aylığı ne kadar olacak? Açlık ve yoksulluk sınırı detayı...

Memur ve memur emeklilerinin yeni zammına 2 ay gibi bir süre kaldı. Bu süre zarfında milyonlar yeni zam oranını merakla beklerken Merkez Bankası'nın son 6 aylık enflasyon farkı hesabı dikkat alınıyor. Buna göre memur ve memur emeklilerine yaklaşık yüzde 50 oranında bir zam yapılması bekleniyor.

ENFLASYON FARKINA TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI EKLENECEK

Temmuz ayında yapılan yüzde 17,55 ve 8 bin 77 lira seyyanen zam sonrası en düşük memur aylığı 22 bin lira olmuştu. Sözcü TV'nin haberine göre; gelecek yıl için memurun alacağı zam oranını ocak ayında belli olacak son 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına göre belirlenecek.

Ekonomist Turgay Bozoğlu, "Enflasyon farkı 40,27 olduğunda bu yüzde 6'lık payı düştüğümüzde memur ve memur emeklisi için olacak tutar 34,27 oluyor. Ancak memur ve memur emeklileri için 2024 yılının ilk yarısında toplu sözleşmeye göre yapılacak bir zam da var. Bu zam oranı yüzde 15" diyerek memur ve memur emeklileri için 2024 zammı hesabını açıkladı.

Merkez Bankası'nın hesabına göre ikinci 6 ay için enflasyon farkı 40,27 olursa memura 2024 yılı için yapılacak zam oranı yüzde 49,27 olacak.

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Bozoğlu, "Yuvarlak olarak memur maaşlarında yüzde 50'lik bir artış olduğunu düşündüğümüzde bugün en düşük memur maaşı olan 22 bin lira 33 bin lira civarı bir rakama ulaşacak" açıklamasını yaptı.

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EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Buna göre en düşük memur emeklisi aylığı ise 9 bin 876 liraya yükselecek.

AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA

2024'te de en düşük memur aylığı yoksulluk, en düşük memur emeklisi aylığı ise açlık sınırının altında kalacak.

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