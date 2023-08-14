MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Emekli memur ve memur ne kadar zam alacak? Toplu sözleşme zammı toplantısı ne zaman? Teklif masaya geliyor!

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri için kritik öneme sahip gün geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada müzakerelerin tüm tarafları memnun edecek şekilde hayırla sonuçlanmasını diledi. Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zammı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Memur emeklisi ve memur zammı için teklifin bugün netleşmesi ve açıklanması bekleniyor.

MEMUR TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Toplantı bugün (14 Ağustos Pazartesi) gerçekleştirilecek.

Müzakere sürecinde Memur-Sen, piyasadaki reel fiyat artışlarına dikkat çekerek, resmi enflasyon hedeflemesi yerine piyasaya göre bir zam teklifi yapılması beklentisini dile getirecek.

MEMURA ZAM TEKLİFİ NE KADAR OLACAK?

En düşük memur maaşının, bekar çalışanların da kayıp yaşamayacağı şekilde düzenlenmesi gerektiğini savunacak olan Memur-Sen, maaşlarda 22 bin TL yerine 30 bin TL'lik bir taban ücret talebinde bulunacak. Ay sonuna kadar sürmesi beklenen toplu sözleşme sürecinde, hakem heyetinin son sözü söyleme ihtimali öne çıkıyor.

BAKAN IŞIKHANDAN 'ZAM' AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 7. Dönem Toplu Sözleşme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ağustos ayının sonunda tamamlanacağını öngördüğümüz müzakerelerimizin tüm tarafları memnun edecek şekilde hayırla sonuçlanacağını ümit ediyorum.

Bizler bugüne kadar milletimizden gelen talep ve istekleri hiçbir zaman geri çevirmedik. İmkanlarımız ölçüsünde her zaman insan odaklı, millet odaklı bir yönetim anlayışını benimsedik. Emeğin, alın terinin hakkını gözettik. Emeklilerimize, çalışanlarımıza, işverenlerimize, sendikalarımıza hiçbir zaman kulaklarımızı kapatmadık. Katılımcı sosyal devlet anlayışımızın gerektirdiği şekilde her zaman milletimizin yanında olduk. Bundan sonra da aynı bilinçle aynı vizyonla sahadan gelen görüşlere kulak vermeye devam edeceğiz"



