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MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA haberleri: Memur maaşı zammı ne kadar olacak? Öğretmen, polis, bekçi, hemşireye yüzde kaç zam yapılacak?

02.01.2023 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yarın TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon verileri sebebiyle vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 2022 Aralık ayı enflasyon verileri 3 Ocak 2022 Salı günü belli olacak. Öğretmen, polis, bekçi, hemşire dahil olmak üzere kamu kurumlarında çalışan vatandaşlar Aralık ayı enflasyon verilerini merak ediyor. Peki, Memur zammı ne kadar olacak? Memur maaşına yüzde kaç zam yapılacak?

MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA haberleri: Memur maaşı zammı ne kadar olacak? Öğretmen, polis, bekçi, hemşireye yüzde kaç zam yapılacak?

Memur zammı için geri sayım devam ediyor. Öğretmen, polis, bekçi, hemşire ile tüm memur ve memur emeklilerinin maaşına yapılacak zam belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılacak olan '2022 Aralık ayı enflasyon verileri' açıklaması 3 Ocak 2022 Salı günü gerçekleştirilecek. Peki, Memur zammı ne kadar olacak? Memur maaşına yüzde kaç zam yapılacak? İşte ayrıntılar...

MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur maaşı ve emekli zammı ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan son açıklama şu şekilde:

"Ülkemizin zenginliğini çalışanlar başta milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız"

Meumur maaşları ile emeklilere yapılacak zam oranı bu ay belli olacak.

Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak'ta TÜİK tarafından açıklanacak.

Şu anda zam oranı yüzde 15'in üzerine çıkmış durumda ancak asgari ücrete yapılan yüzde 55'e yakın artışın ardından memur ve memur emeklisinin de beklentisi arttı.

Sokağın beklentisi asgari ücretle aynı zammın yani maaşlara yüzde 54'lük bir artışın yapılması yönünde. Ancak asgari ücretliler yılda bir kez; memur ve emekliler ise Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki kez zam aldığı için işçiye verilen zammın memur ve emekliye de verilmesi pek mümkün görülmüyor.

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MEMUR MAAŞINA YÜZDE KAÇ ZAM GELECEK?

Kulislerde konuşulan oransa toplu sözleşme zammı, enflasyon farkı ve refah payıyla birlikte maaş artışlarının yüzde 25 düzeyinde olabileceği yönünde.

Eğer memura yüzde 25 zam verilecek olursa benzer bir artış emeklilerin maaşlarına da yansıyacak.

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EK ZAM TALEBİ GÜNDEMDE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Aralık ayında Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen'e bağlı 11 sendikanın temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakanlıktaki görüşmede, sendika temsilcileri memur maaşlarına ek zam talebinde bulundu.

Yalçın konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Bunu bir kez daha ifade ettik ve temel beklentimizi ortaya koyduk. Bu nasıl yapılabilir konusunda, memurlar için zam yapmanın bir çok seçeneği var. Siz bunu taban aylığa yaparsınız, seyyanen zam yaparsınız, oran olarak yüzdelik zam yaparsınız, bir kısmını oran bir kısmını seyyanen yaparsınız. Onun için kamu görevlilerinin bordrolarında çeşitli kalemler var. Yeterki bu anlamda ek zam yapılması konusundaki karar verilmiş ve çalışanların beklentileri görülmüş olsun." ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 25'lik zam senaryosuna göre 9 bin 109 TL olan en düşük memur maaşı 11 bin 386 TL'ye yükselecek.

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EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

6 bin 7 TL olan en düşük memur emeklisi maaşı da 7 bin 508 TL'ye gelmiş olacak.
Eğer yüzde 25'lik bir zam gelmesi halinde başlıca yeni memur maaşları şöyle olacak;
Polis memuru 8/1 - 17 bin 183
Uzman doktor 1/4 - 23 bin 566
Öğretmen 1/4 - 15 bin 345
Memur 9/1 (lisans mezunu) - 12 bin 133

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Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Yüzde 50 zam...Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Yüzde 50 zam...
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