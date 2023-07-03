FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Memur maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? Temmuz 2023 memur zam oranı kaç oldu?

MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Memur maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? Temmuz 2023 memur zam oranı kaç oldu?

03.07.2023 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur maaşı zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri kamu kurumlarında çalışan kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Asgari ücrete yapılan yüzde 34’lük zam sonrası gözler TÜİK tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon oranı ile Meclis’te olacak. Bilindiği üzere 6 aylık enflasyon farkı ile memur maaşlarına yapılacak zam oranı da belli olacak. Peki, Memur maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? Temmuz 2023 memur maaşı zam oranı kaç oldu?

MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Memur maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? Temmuz 2023 memur zam oranı kaç oldu?

Memur maaşı zammı da dahil olmak üzere emeki zammına dair düzenlemenin bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Bilindiği üzere en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılması bekleniyor. Diğer kamu çalışanları için ise görev, unvan, derece ve mesleki kariyer gibi unsurlara göre kademeli artış gerçekleştirilecek. Şimdi birçok kişi "2023 Temmuz Memur maaşı zammı ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt arıyor. Peki, memur maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL?

p4

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur maaşının 22 bin TL'ye yükseltileceği öngörülüyor.

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK 2023?

Memur zammı bu ay belli olacak. Belirlenen zam oranına TÜİK tarafından yapılan açıklamalar baz alınarak 6 aylık enflasyon farkı da eklenecek.

Bilindiği üzere; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları teklife son şeklini verecek.

En düşük memur maaşının 22 bin TL olması bekleniyor. Öte yandan diğer memurlar içinse görev, unvan, derece ve mesleki kariyer kriterlerine göre kademeli artış yapılacak.

j

MEMUR ZAMMI DÜZENLEMESİ TBMM'YE GELİYOR

Memur zammı düzenlemesi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi bayram sonrası hızlıca Meclis'imizin takdirine sunacağız" açıklamasının ardından gözler TBMM'ye çevrildi.

Teklifin Meclis'e sunulması sonrası süreç komisyon görüşmeleri ile başlayacak.

333

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılacak görüşmeler ve oylamanın ardından kabul edilerek kısa zamanda Genel Kurula gelmesi bekleniyor.

1112

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Memur zammı ile ilgili teklif metninin TBMM tatile girmeden yasalaştırılarak hayata geçmesi bekleniyor.

q3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Memur ve emeli zammı için gözler Beştepe'de! Memur ve emeli zammı için gözler Beştepe'de!
Akın akın o ile geldiler! İlk sırada yine Ruslar varAkın akın o ile geldiler! İlk sırada yine Ruslar var
Memur ve emekli maaş zammı için son hesaplar yapıldıMemur ve emekli maaş zammı için son hesaplar yapıldı
Anahtar Kelimeler:
memur zammı ne kadar

En Çok Okunan Haberler

Dilovası'nda gerginlik! Emniyet açıklama yaptı: Olaya karışan yabancı uyruklu kişiler yakalandı

Dilovası'nda gerginlik! Emniyet açıklama yaptı: Olaya karışan yabancı uyruklu kişiler yakalandı

Tepki çeken görüntü: Atatürk büstüne çıkıp, ayak ayak üstüne atarak poz verdi!

Tepki çeken görüntü: Atatürk büstüne çıkıp, ayak ayak üstüne atarak poz verdi!

Emekli memur maaş zammı senaryosunda ‘7 bin TL’ detayı!

Emekli memur maaş zammı senaryosunda ‘7 bin TL’ detayı!

İç piyasanın ilgisi artıyor! Kilosunu 40 liradan satıyorlar

İç piyasanın ilgisi artıyor! Kilosunu 40 liradan satıyorlar

Üzerinden araçlar geçiyor, değerine değer katıyor! "Görenler şaşırıyor"

Üzerinden araçlar geçiyor, değerine değer katıyor! "Görenler şaşırıyor"

Başvuru için dikkat! Bunu yapmayanlar...

Başvuru için dikkat! Bunu yapmayanlar...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

7 yaşındaki çocuk feribottan denize düştü! Annesi arkasından atladı ve...

7 yaşındaki çocuk feribottan denize düştü! Annesi arkasından atladı ve...

Sportif şıklığınızı pekiştirecek parçalar burada! Levi's'ten Decathlon'a yaz sezonu fırsatlarını kaçırmayın

Sportif şıklığınızı pekiştirecek parçalar burada! Levi's'ten Decathlon'a yaz sezonu fırsatlarını kaçırmayın

Bir gören bir daha baktı! Meydanın ortasında resmen duş aldılar

Bir gören bir daha baktı! Meydanın ortasında resmen duş aldılar

Kirası aylık 12 bin, aidatı 30 bin TL! Bir gören bir daha baktı

Kirası aylık 12 bin, aidatı 30 bin TL! Bir gören bir daha baktı

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.