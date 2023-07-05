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MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Memur zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? En düşük memur maaşı kaç TL olacak? Büyük zam Meclis'e geliyor!

05.07.2023 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur maaşı zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'nun açıklaması sonrası kamu kurumlarında çalışan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Teklifin Meclis Başkanlığı'na bugün verilmesi bekleniyor. Peki, Memur zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? En düşük memur maaşı kaç TL olacak? İşte 2023 Temmuz ayı memur zammı ile ilgili detaylar...

MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Memur zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? En düşük memur maaşı kaç TL olacak? Büyük zam Meclis'e geliyor!

Memur ve emekli maaşı zammı konusu merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "5 Temmuz'da 6 aylık enflasyon oranlarının belli olmasıyla, memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." ifadelerine yer vermişti. AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu ise geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "En düşük memur maaşının net 22 bin TL olacağını ifade etmiştik, inşallah bu hafta içerisinde yarın enflasyonla ilgili altı aylık rakamın netleşmesi üzerine enflasyon farkını ve refah farkını da gözetecek şekildeki düzenlemelerimizle verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz ve bu hafta içerisinde kanun teklifimizi yüce Meclisimize milletvekili arkadaşlarımızla beraber sunacağız.” ifadelerini kullandı. Memur zammı günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. İşte 2023 Temmuz ayı memur zammı ile ilgili son gelişmeler...

MEMUR MAAŞI ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Memur zammı için memurların beklediği gün geldi. Bugün 6 aylık enflasyon farkının çıkması sonrasında memur zammı oranının netleşmesi bekleniyor.

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MEMUR MAAŞINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Memur ve emekli maaşı zammı bu ay belli olacak. Belirlenecek zam oranında TÜİK tarafından yapılan açıklamalar da baz alınacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verisini Kurban Bayramı tatili nedeniyle ertelediği 5 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00’da duyuracak.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL Mİ OLACAK?

Emekli Sandığı emeklileri için de en düşük memur maaşı zammı ile aynı oranda artış sağlanması durumunda rakamlar değişecek.

En düşük emekli aylığı 14.670 TL düzeylerinde olacak. Ortalama rakam ise 17 bin TL seviyelerine gelecek.

Öte yandan şu an için 7.500 lira olan en düşük emekli maaşının Temmuz ayında yapılacak zam oranın ardından 10 bin liraya yükseltilmesi bekleniyor.

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