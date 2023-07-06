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MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Memur zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? Memura refah payı var mı? Yarın kritik gün!

06.07.2023 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri kamu kurumlarında çalışan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz gün Haziran ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı. Ardından memur zammı ile ilgili teklif Meclis'e sunuldu. Memur maaş artışı cuma günü Komisyonda görüşülecek. Peki, 2023 memur zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte 2023 Temmuz memur zammı ile ilgili detaylar...

MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Memur zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? Memura refah payı var mı? Yarın kritik gün!

Memur maaşı zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. Zam teklifi Meclis'e sunuldu. Yapılan açıklamaya göre; en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını ve bazı vergi artışları öngören kanun teklifi, Cuma günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler dün konuya dair açıklamada bulundu. 2023 memur zammı konusuna ilişkin detaylar internette araştırılıyor. 2023 Temmuz memur zammı ile ilgili merak edilenler haberimizde...

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Memur zammı ile ilgili beklenen haber Meclis'ten geldi. Memurların yüzde 17,55’lik toplu sözleşme ve enflasyon farkına ek olarak seyyanen 8 bin 77 liralık artış yapılacak. En düşük memur maaşı yüzde 85, öğretmen maaşı yüzde 71 zamlanacak.

AK PARTİ'DEN 'MEMUR ZAMMI' AÇIKLAMASI

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"2023 yılı Ocak ayında kamu çalışanlarımızın ve emeklilerimizin ücretlerinde aylık refah payı vererek yüzde 30 oranında artırdık. Emekli aylıklarını 7500 TL’ye çıkardık.

EYT düzenlemesini geçen 27. Dönem yasama dönemi içerisinde hayata geçirdik 2 milyonu aşkın vatandaşımızın emekli olabilmesini sağladık.

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından müjdesi verilen düşük memur aylığının 22 bin TL’ye çıkarılmasına ilişkin kanun düzenlesini Meclis Başkanlığı’na sunuyoruz. "

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MEMUR MAAŞINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

En düşük memur maaşı lise memuru hizmetli maaşı 11848 lirayken yapılan zam ve ilave katkı payıyla birlikte 22 bin 17 bin liraya yükselecek.

SEYYANEN ZAM TUTARI NETLEŞTİ

"Uzun zamandır yaptığımız çalışmalarda istişareler neticesinde son şekil verildi. En düşük memur aylığının 22 bin liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduk. Tüm kamu görevlilerinin yılık ücretlerinde enflasyon farkı dahil artışa ilave olarak seyyanen net 8077 liralık artışı öngörüyoruz." ifadelerini kullanan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada en düşük memur maaşı Aralık 2022 tarihi itibarıyla 9 bin 105 TL iken 2023 yılı Ocak tarihinde 11 bin 848 TL’ye artış oranı ile beraber 2023 Temmuz’unda 22 bin 17 TL’ye çıkarılacaktır. Toplam zam yüzde 86'yı bulmaktadır. 2023 yılı kümülatif artış oranı ortalama memur maaşında yüzde 142 oranında artışı sağlamış olacağız."

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