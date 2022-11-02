Memur zammı ne kadar olacak? Kritik tarih geldi! 2023 memur maaş zammında senaryo değişti

Memur zammının ne kadar olacağı merak ediliyor. Ocak ayında aralık enflasyon oranı ve farkının açıklanmasının ardından memur ve emekli maaşlarına zam yapılacak. Vergi uzmanı Murat Bal, canlı yayında en düşük emekli, memur maaşları ile asgari ücreti hesapladı. Bal açıklamasında, 'Memurlarda da, 15 bin 040 liraya çıkacak maaş.' dedi. İşte kalem kalem asgari ücret, memur maaşı ve emekli maaşında son durum

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Vergi uzmanı Murat Bal, canlı yayında en düşük emekli, memur maaşları ile asgari ücreti hesapladı. İşte Murat Bal'ın açıklamaları;

"Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yukarıya doğru revize etti. Aslında bu da yıl sonunda oluşan enflasyonun da daha yüksek çıkacağının bir göstergesi. Buna bağlı olarak maaşlarda da beklenen daha fazla olacağının göstergesi bu.

Enflasyonun yıl sonunda yüzde 65,2 oranından daha fazla olacağı beklentisi var. Biz şu anda bazı hesaplamalar yaptık. Bu yaptığımız hesaplamalar bu beklenti üzerinden. Net olarak rakamlar yıl sonunda belirlenecek.

Ocak 2022'de yüzde 52 artışla 4,253 lira olan asgari ücret, Temmuz ayında güncellenerek 5.500 lira oldu. Bütün bu artışlarda enflasyon oranında halkı ezdirmemek adına yapılan artışlar. Daha sonra üçüncü çeyrek enflasyonu da TÜFE'de yüzde 83,45, ÜFE'de 151,50 olarak gerçekleşti. Bu da yıl sonu enflasyonun en az yüzde 85- 90 üzerinde olacağının göstergesidir. "

ASGARİ ÜCRET NE OLACAK?

Asgari ücret beklentiye göre (Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisi) hesaplanırsa 9 bin 086 liraya geliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Burada halkı ilgilendiren aslında emekli ve maaşlara nasıl yansıyacağı. Şu anda en düşük 3 bin 500 olan maaşı yüzde 65,2 zam oranıyla 5 bin 782 lira olacak.

En düşük memur emeklisi maaşı 6 bin 78'den 10 bin 40 liraya çıkacak.

MEMUR MAAŞI 15 BİN TL

Memurlarda da, 15 bin 040 liraya çıkacak maaş.

