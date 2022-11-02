FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Memur zammı ne kadar olacak? Kritik tarih geldi! 2023 memur maaş zammında senaryo değişti

Memur zammı ne kadar olacak? Kritik tarih geldi! 2023 memur maaş zammında senaryo değişti

02.11.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur zammı için geri sayım başladı. Memur maaşlarına yılda iki defa zam yapılıyor. En son temmuz ayında enflasyon oranı ve farkına göre maaşlarda artış gerçekleştirildi. Şimdi gözler yeni zam açıklamasına çevrildi. Ekim ayı enflasyon oranı 3 Kasım tarihinde açıklanacak. Memur zam oranı ise ocak ayında netlik kazanacak. Peki, memur maaşları ne kadar olacak? İşte yeni senaryo

Memur zammı ne kadar olacak? Kritik tarih geldi! 2023 memur maaş zammında senaryo değişti

Memur zammının ne kadar olacağı merak ediliyor. Ocak ayında aralık enflasyon oranı ve farkının açıklanmasının ardından memur ve emekli maaşlarına zam yapılacak. Vergi uzmanı Murat Bal, canlı yayında en düşük emekli, memur maaşları ile asgari ücreti hesapladı. Bal açıklamasında, 'Memurlarda da, 15 bin 040 liraya çıkacak maaş.' dedi. İşte kalem kalem asgari ücret, memur maaşı ve emekli maaşında son durum

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Vergi uzmanı Murat Bal, canlı yayında en düşük emekli, memur maaşları ile asgari ücreti hesapladı. İşte Murat Bal'ın açıklamaları;
"Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yukarıya doğru revize etti. Aslında bu da yıl sonunda oluşan enflasyonun da daha yüksek çıkacağının bir göstergesi. Buna bağlı olarak maaşlarda da beklenen daha fazla olacağının göstergesi bu.
Enflasyonun yıl sonunda yüzde 65,2 oranından daha fazla olacağı beklentisi var. Biz şu anda bazı hesaplamalar yaptık. Bu yaptığımız hesaplamalar bu beklenti üzerinden. Net olarak rakamlar yıl sonunda belirlenecek.
Ocak 2022'de yüzde 52 artışla 4,253 lira olan asgari ücret, Temmuz ayında güncellenerek 5.500 lira oldu. Bütün bu artışlarda enflasyon oranında halkı ezdirmemek adına yapılan artışlar. Daha sonra üçüncü çeyrek enflasyonu da TÜFE'de yüzde 83,45, ÜFE'de 151,50 olarak gerçekleşti. Bu da yıl sonu enflasyonun en az yüzde 85- 90 üzerinde olacağının göstergesidir. "

memur-zammı

ASGARİ ÜCRET NE OLACAK?

Asgari ücret beklentiye göre (Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisi) hesaplanırsa 9 bin 086 liraya geliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Burada halkı ilgilendiren aslında emekli ve maaşlara nasıl yansıyacağı. Şu anda en düşük 3 bin 500 olan maaşı yüzde 65,2 zam oranıyla 5 bin 782 lira olacak.
En düşük memur emeklisi maaşı 6 bin 78'den 10 bin 40 liraya çıkacak.

MEMUR MAAŞI 15 BİN TL

Memurlarda da, 15 bin 040 liraya çıkacak maaş.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nebati'den faiz mesajı: 'Endişeleri arttırıyorlar'Nebati'den faiz mesajı: 'Endişeleri arttırıyorlar'
Promosyonda yeni dönem! Ödenen paralar yükseliyorPromosyonda yeni dönem! Ödenen paralar yükseliyor
Kaşar peynirine gelen zam gündeme oturdu! 500 gramı 100 liraKaşar peynirine gelen zam gündeme oturdu! 500 gramı 100 lira
Anahtar Kelimeler:
memur maaşı memur zammı enflasyon farkı

En Çok Okunan Haberler

Z kuşağı anketinde çok konuşulacak sonuçlar var! Açık ara önde...

Z kuşağı anketinde çok konuşulacak sonuçlar var! Açık ara önde...

Haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci fiyatlara isyan etti: Marketten ekmek alayım dedim bir baktım 72 TL!

Haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci fiyatlara isyan etti: Marketten ekmek alayım dedim bir baktım 72 TL!

Asgari ücret, memur zammı derken SGK’dan flaş 'maaş' hamlesi!

Asgari ücret, memur zammı derken SGK’dan flaş 'maaş' hamlesi!

Altın ve dolar için Fed faiz kararı öncesi dikkat çeken tahmin!

Altın ve dolar için Fed faiz kararı öncesi dikkat çeken tahmin!

Motorin ve benzin için 'Aralık' zamları kapıda!

Motorin ve benzin için 'Aralık' zamları kapıda!

Merkez Bankası'ndan bankalara kredi talimatı! Uyarı yazısı gönderildi

Merkez Bankası'ndan bankalara kredi talimatı! Uyarı yazısı gönderildi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Önce gönüllü sonra pişman oldu: Başına gelmeyen kalmadı

Önce gönüllü sonra pişman oldu: Başına gelmeyen kalmadı

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Hailey Bieber’la moda oldu! Geri dönüşü olmayan zararı var

Hailey Bieber’la moda oldu! Geri dönüşü olmayan zararı var

Akıllı saatte 1000 TL'nin üzerinde indirim! Bu fırsat kaçmaz

Akıllı saatte 1000 TL'nin üzerinde indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.