Memur zammı ne kadar olacak? Memur ve emekli zammı ne zaman belli olacak?

Yeni yıl için asgari ücret çalışmaları sürüyor. Önceki gün ilk toplantının gerçekleşmesinin ardından milyonlarca memur ve emekliye yapılacak zam oranı da merak konusu oldu. Memur ve emekli maaşlarına en son Temmuz ayında artış yapılmıştı. İşte ayrıntılar...

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarına her sene belirli tarihlerde zam yapılıyor. Temmuz ayında yapılan artış sonrasında gözler 2022 yılı Ocak zammına çevrildi. Memurlara ve emeklilere yapılacak zam oranı ilgiyle takip edilirken, zam oranları Kasım ve Aralık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak.

Memur ve emekli maaşlarında enflasyon oranı söz konusu zamların üzerine çıkarsa, fark da eklenmiş olacak. Buna ek olarak sendikalı yaklaşık 2 milyon memura 400 TL'lik de toplu sözleşme ikramiyesi ödenmiş olacak.

Yine memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı da Ağustos ayında belli olmuştu. Buna göre 2022 yılı için yüzde 5+7, 2023 yılı için ise yüzde 8+6 olmak üzere maaşlarda iki sene süresince kümülatif yüzde 28.62’lik bir artış gerçekleşecek. Eğer her 6 ayda bir enflasyon söz konusu zamların üzerine çıkarsa, fark da üzerine eklenecek. Buna ek olarak da sendikalı yaklaşık 2 milyon memura 400 TL'lik de toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek.

Şu an oluşan farka göre ocak zammı yüzde 8.72 (5+3.72) seviyesinde oluşmuş durumda. Son 2 ayda yüzde 4’e yakın enflasyon beklentisi bulunuyor. Bu durumda beklentiler tutarsa en düşük memur emeklisi maaşı en az 3.669 liraya çıkabilecek.



