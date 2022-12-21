Memur zammı öncesi Bakan Bilgin ile kritik görüşme! Sabit vergi ve ek zam talebi

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, kamu çalışanlarına yönelik ek zam taleplerini iletmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya geldi.

Enflasyonun yüksek seyrettiği dönemlerin, aylara tekabül eden kısmın enflasyon farkı olarak maaşlara yansıtılması gerektiğini ifade eden Kahveci, taleplerinin kamu görevlilerinin yüzde 15 vergide sabitlenmesi olduğunu kaydetti.

3600 ek gösterge ile ilgili düzenleme yapıldığını hatırlatan Kahveci, bu konuda önemli mesafe kaydedildiğini aktardı.

'TÜM SÖZLEŞMELİ ÇALIŞANLAR KADROYA GEÇİRİLSİN'

Sözleşmelilere kadro düzenlemesine de değinen Kahveci, kamuda 32 farklı istihdam olduğunu, tüm sözleşmeli çalışanlar kadroya geçirilsin taleplerinin karşılık bulacağını söyledi.

Kahveci, "Bizim talebimiz tüm sözleşmeliler kadroda olmalı. PTT ve TRT'de çalışan arkadaşlarımız kadroda olmalı. Alınacak sözleşmelilerin tamamı kadroya geçirilecek. Hiç kimse dışarıda kalmadan talebimizi paylaştık" dedi.

'ULAŞIM VE KİRA YARDIMI GÜNDEME ALINMALI'

Memurlara ödenen sosyal yardımların güncellenmediğini belirten Kahveci, "Yemek ücretleri işçilerde 55 TL'ye yükseltildi, memurlara da olmalı. Ulaşım ve kira yardımı gündeme alınmalı" ifadelerini kullandı.

Vergi dilimi konusuna değinen Kahveci, Maliye Bakanı'ndan randevu talep ettiklerini, yüzde 15'te sabitlensin istediklerini aktardı.

Enflasyondan arındırılmış bir refah talep ettiklerini söyleyen Kahveci, Bakan Bilgin'in sözleşmeliye kadroyla ilgili kanun taslağının birkaç gün içerisinde parlamentoya gönderileceğini söylediğini kaydetti.



