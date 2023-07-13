MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2023: Memur maaş zammı Meclis'ten geçti mi, Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanacak? Memur zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur zammı ile emekli maaşlarına yapılacak zammı da içeren torba kanun teklifinin ilk 7 maddesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. En düşük memur maaşının 22 bin 17 TL'ye çıkarıldığı teklife göre, emekli aylıklarına da yüzde 25 zam yapılacak. Memur zammı ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 2023 memur zammı son dakika gelişmeleri...

ZAMLI MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Memur zammı ile emekli maaş zamlarını da içeren torba kanun teklifinin ilk 7 maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Kabul edilen teklifle en düşük memur aylığı 22 bin 17 TL'ye çıkarılıyor.

ZAMLI MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

Tüm memurlara yüzde 17,55 oranında enflasyon farkı zammı yapılacak ve bunun üzerinde 8077 TL seyyanen zam verilecek. Memur maaşları normal koşullarda 15 Temmuz'da yatıyor. Fakat zmlı memur maaşları tarihi hakkında bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin detaylar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...



