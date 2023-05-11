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MEMUR ZAMMI SON DAKİKA | En düşük maaş 22 bin TL oldu! Memura yüzde 85 zam! SGK ve Bağ-Kur emeklisi ise...

11.05.2023 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur zammı son dakika haberleri… En düşük emekli maaşı düzenlemesi ve kamu işçisine yüzde 45’lik zam sonrası milyonlarca memurun gözü Ankara’dan gelecek açıklamalara çevrilmişti. Temmuz ayından önce zam talebinde bulunan memurlar “Memur maaşlarında bir düzenleme yapılacak mı?” sorusuna yanıt ararken Cumhurbaşkanı Erdoğan Hak-İş Genel Kurulu’nda "En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak' açıklamasını yaptı. SGK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 45 zam yolda...

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA | En düşük maaş 22 bin TL oldu! Memura yüzde 85 zam! SGK ve Bağ-Kur emeklisi ise...

Memur zammı Temmuz 2023 için son 2 enflasyon verisi kaldı. Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve memur emeklisi için 4 aylık zam oranı enflasyon farkı dahil yüzde 13,08 olarak açıklandı. Ancak memur sendikası en düşük emekli maaşının 7500, kamu işçisinin ise 15 bin TL’ye yükseltilmesinin ardından Temmuz ayı öncesi zam talebinde bulundu. Peki memura ek zam gelecek mi? En düşük memur zammı ne olacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan HAK-İŞ Genel Kurulu’nda milyonlarca kişinin merak ettiği konularda önemli açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA: EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN TL OLUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük memur maaşı ile ilgili, "Yasaya göre memurların maaş artış oranları temmuz ve ocak ayında belirleniyor. Refah payı artışını biliyorsunuz biz getirdik. En düşük memur maaşını en düşük kamu işçisinden aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Kamu işçilerinde olduğu gibi en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkartarak üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak. En düşük emekli maaşının üzerinde ücret alan emeklilerin durumunu iyileştirecek çalışma yapıyoruz. Yeni Meclisin açılmasıyla vatandaşlarımızı sevindireceğiz. Bu çalışmanın tamamlanması için gereken talimatları verdim" dedi.

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YÜZDE 85 ZAM

Böylece en düşük memur maaşı 11848 TL'den yüzde 85'i aşan zamla 22 bin TL düzeyine yükselecek. Memur zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli zammı belirlenirken yüzde 45'ten az olmamak kaydı ile yeni düzenlemeler de yapılması gündemde.

3600 EK GÖSTERGE

Ücrette adaleti ve çalışma barışını korumakta kararlıyız. Yeni yasama yılında atacağımız bir başka adım da birinci dereceye geldiği halde 3600 ek gösterge alamayan memurlarımıza yönelik olacaktır. Birinci dereceye inen ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkında yararlanabilmesini sağlayacağız.

Memurlarımız gönüllerini ferah tutsun bize güvenmeye hükümetlerine inanmaya devam etsinler. Biz hiçbir çalışanımızın hakkını yemeyiz."

EN DÜŞÜK SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? (Ocak 2023 – 4 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 15,21 – YÜZDE 45 TAHMİN)

SGK (2000 öncesi) – 6.093 TL – 7.016 TL – 10.009 TL
SGK (2000 sonrası) 3.778 TL – 4.352 TL – 5.478 TL
Bağ-Kur (Esnaf) – 5.456 TL – 6.285 TL – 7.911 TL
Bağ-Kur (Tarım) – 4.336 TL – 4.995 TL – 6.287 TL

Not: Temmuz ayında 7.500 TL'nin altında kalan maaşlar en düşük emekli aylığı olan bu rakama tamamlanacak.

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