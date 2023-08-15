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MEMUR ZAMMI TOPLU SÖZLEŞME TOPLANTISI TARİHİ 2023: Memur zam teklifi ne kadar, yüzde kaç? Toplu sözleşme toplantısı ne zaman?

15.08.2023 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur zam teklifi ve toplu sözleşme toplantısı hakkında detaylar merak konusu oldu. 1 Ağustos'ta başlayan süreçte İlk teklif sunuldu. Dün 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmesi yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, gerçekleştirilen toplantı nedeniyle açıklamada bulundu. Şimdi gözler bu hafta gerçekleşmesi beklenen diğer toplantıda. Peki, memur zam teklifi ne kadar, yüzde kaç? Toplu sözleşme toplantısı ne zaman?

MEMUR ZAMMI TOPLU SÖZLEŞME TOPLANTISI TARİHİ 2023: Memur zam teklifi ne kadar, yüzde kaç? Toplu sözleşme toplantısı ne zaman?

Hükümetin memur için ilk zam teklifi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "2024 ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9; 2025 sürecinde ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 zam oranı teklif edildi" ifadelerini kullandı. Alınacak karar, yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendirecek. Emekli memur ve memur zammı için gerçekleştirilecek olan bir diğer kritik toplantı için geri sayım başladı. İşte, toplu sözleşme toplantısı ile ilgili detaylar...

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MEMUR ZAM TEKLİFİ NE KADAR, KAÇ TL?

Memur zam teklifi hakkında açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"2024 yılı ilk altı ay için yüzde 14, ikinci altı ay için yüzde 9, 2025 yılı ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı oy olarak yüzde 5 teklifimizi açıklıyorum"

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ÜÇÜNCÜ MEMUR TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Teklifin Memur-Sen tarafından kabul edilmemesi nedeniyle hükümet 17 ve 22 Ağustos'ta yeni tekliflerle masaya gelecek. Tarafların yine anlaşamaması durumunda ise 23 Ağustos'tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulacak.

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EMEKLİ MEMUR VE MEMUR EMKLİSİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bu aşamada Kurul, en geç ay sonuna kadar sözleşmeye dair kararını açıklayacak.

MEMUR-SEN'İN TALEBİ

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

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Toplu Sözleşme memur zammı

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