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Memur zammı yeni yılda ne kadar olacak? 2023 memur maaş zammı yüzde kaç? Aralık ayı enflasyonu bekleniyor!

07.12.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve memur emeklisi zammı konusu yeniden gündeme geldi. Bilindiği üzere, 2023'ün ilk altı ayında uygulanacak olan zam oranı, son altı aylık enflasyon verileri dikkate alınarak hesaplanacak. Gözler aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Peki memur zammı yeni yılda ne kadar olacak? 2023 memur maaş zammı yüzde kaç? İşte detaylar...

Memur zammı yeni yılda ne kadar olacak? 2023 memur maaş zammı yüzde kaç? Aralık ayı enflasyonu bekleniyor!

Memur, emekli zammı, asgari ücret ve daha birçok aylığın miktarı, 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanması ve zam görüşmelerinin ardından alınacak olan karar sonrası belli olacak. Ancak beş aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, önümüzdeki dönem verilecek maaşlar hakkında tahmin yürütülüyor. Peki memur zammı yeni yılda ne kadar olacak? 2023 memur maaş zammı yüzde kaç? İşte detaylar...

Memur zammı yeni yılda ne kadar olacak? 2023 memur maaş zammı yüzde kaç? Aralık ayı enflasyonu bekleniyor!

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Kasım ayı enflasyon verisine göre aylık bazda 2,88 yıllık ise yüzde 84,39 yükseldi. Bu verilere bakıldığında, memurun alacağı beş aylık enflasyon farkının 15,11 olduğu hesaplandı. Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandığında, memurlara yapılacak zam oranı da netlik kazanacak.

5 aylık enflasyon verisine bakıldığında en düşük memur maaşı 9.109 liradan 10.485 TL seviyesine yükseleceği sonucuna varılıyor.

En düşük memur emeklisi maaşı ise 6.077 TL'den 6.995 TL'ye çıkacak.

Araştırma Görevlisi (7/1) 2023 Ocak ayında olası maaşı 15.315 liradan 17.618 liraya yükselecek.

Uzman Doktor (1/4) 2023 Ocak ayında olası maaşı 18.861 liradan 21.697 liraya yükselecek.

Mühendis (1/4) 2023 Ocak ayında olası maaşı 16.209 liradan 18.646 liraya yükselecek.

Memur zammı yeni yılda ne kadar olacak? 2023 memur maaş zammı yüzde kaç? Aralık ayı enflasyonu bekleniyor!

BAKAN NEBATİ'DEN AÇIKLAMA!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati maaş artışlarına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"2022 yılından bu güne kadar, asgari ücretli enflasyona ezdirilmedi, memurlar da dahil buna. Asgari ücretlilere yıl başında bir belirleme yapılıyor. Bu yıl enflasyon tahminlerinde bir sapma olunca, asgari ücrette bir artış yoluna gidildi ve gelenek bozuldu. Yüzde 95 civarında bir iyileştirme yapıldı.

Önümüzdeki yıl ve yıllarda Cumhurbaşkanımızın duruşu çok net. Asgari ücretliler, dar gelililer, enflasyonun altında kalmayacak. Önümüzdeki dönemde de yine çalışmalar böyle yapılacaktır. Artış enflasyonun üzerinde olacak. Cumhurbaşkanımız her zaman çok net olarak ifade etmiştir, artış asla enflasyonun altında olmayacak."

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Memur Aralık Zam

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