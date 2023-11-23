Memur zammına ek çifte kazanç! İlave ödeme ve 3600 ek gösterge ile aylıklar artıyor: En düşük memur maaşı…

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisine Ocak'ta çifte zam yapılacak. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nca belirlenen yüzde 15'lik zam oranı, enflasyon farkıyla büyüyecek. Bu fark, 2023'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden hesaplanacak. Bu artış maaşların yanı sıra ek ödemelere de yansıyacak.

MEMUR ZAMMI NE OLACAK?

Takvim’de yer alan habere göre, Orta Vadeli Program'daki 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 65. Bu tahmine göre Ocak ayı zam oranı yüzde 49.46'yı bulacak. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yüzde 67.23 çıkan 2023 yılı enflasyon tahminine göre de Ocak zammı yüzde 51.47'ye ulaşacak. AA Finans'ın anketinden çıkan yüzde 68.73'lük 2023 yılı TÜFE tahminine göre ise Ocak zammı da yüzde 52.83 olacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 33 BİN LİRAYI AŞACAK

Ocak artışı yüzde 49.46 çıkarsa en düşük maaş memurlarda 32 bin 906, memur emeklilerinde 14 bin 762 liraya ulaşacak. Artışın yüzde 51.47'yi bulması halinde de en düşük maaş memurlarda 33 bin 349, memur emeklilerinde 14 bin 960 liraya yükselecek. Yüzde 52.83'lük artış ise en düşük maaşı memurlarda 33 bin 648, emeklilerinde 15 bin 95 liraya taşıyacak.

EK ÖDEMELER DE ARTIYOR

Memurların maaşlarının yanı sıra aile yardımı, toplu sözleşme ikramiyesi, öğretim yılına hazırlık ödeneği gibi pek çok ek ödemesine de katsayı artışı yansıyacak. Örneğin; bin 158 lira olan eş yardımı enflasyon tahminlerine göre bin 731-bin 770, 254,90 lira olan 0-6 yaş çocuk yardımı 380,97- 389,56, 127,45 lira olan 6 yaş üstü çocuk yardımı da 190,49-194,78 lira aralığında bekliyor. Memur emeklilerinden doktorlara yapılan ilave ödeme de memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Halen uzman emekli doktorlara 13 bin 254 lira ilave ödeme yapılırken, bu tutar tahminlere göre 19 bin 810-20 bin 257 lira aralığına çıkacak. Uzman olmayan emekli doktorların 10 bin 195 lira olan ilave ödemesi de 15 bin 238-15 bin 582 lira aralığında bekleniyor.

"AYLIK HESAPLAMA SİSTEMİ DEĞİŞSİN" TALEBİ

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli aylığı hesaplama sisteminin değiştirilmesini isteyerek, "Gösterge ve basamak sistemine dönülmeli. Alt sınır aylık bağlama oranı yüzde 70 olmalı, gösterge ve basamak değerlerine göre aylık bağlama oranları yeniden belirlenmeli" dedi. Çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus verilen ikramiyeye değinen Ergün, "5 bin liranın tüm emeklilere ödenmesini istiyoruz" diye konuştu.

3600 EK GÖSTERGE İLE İKRAMİYEDE 85 BİN LİRALIK ARTIŞ

Birinci dereceye gelen tüm kamu görevlilerinin 3600 ek göstergeden yararlanmasının yolu açılacak. 15 Ocak 2024'te yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme, kapsama girecek memurların emekli ikramiyelerini ve aylıklarını yükseltecek. Edinilen bilgiye göre; 25 yıllık çalışması olan bir memurun emekli aylığında mevcut maaş katsayısına göre 3 bin lira, emekli ikramiyesinde yaklaşık 85 bin lira artış yaşanacak.







