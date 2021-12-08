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Memura 3'lü zam! Yüzde 5 artış, enflasyon farkı ve...

08.12.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ocakta memur emeklileri ve memurlara yüzde 5 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkının dışında ek zam görüldü. Söz konusu zam formülleri de ortaya çıktı. İşte memur emeklileri ve memurların konuya ilişkin merak ettiği tüm bilgiler…

Memura 3'lü zam! Yüzde 5 artış, enflasyon farkı ve...

Milyonlarca memur emeklisi ve memurun ocak zammı yükseliyor.

Ocak ayında maaşlarına yüzde 5 zam, 2021 yılının ikinci 6 aylık döneminde ortaya çıkan enflasyonun yüzde 3'ü geçen bölümü kadar fark alacak memurlar ve memur emeklileri için bunun yanında sosyal refah düzenlemesi yapılacak.

Seyyanen bir artış tutarı tespit edilebileceği gibi, oransal bir refah payı da belirlenebilecek.

İşlemin, zamların yansıtılacağı 15 Ocak'taki ilk maaş ödemelerine yetişmesi planlanıyor.

Bu zam için sendika ile bakanlık yetkilileri çalışma yapacak.

NE KADAR YAPILACAK?

Bu senenin 2. yarısında 5 aylık enflasyon yüzde 10.48 çıktı. 5 aylık enflasyona göre memurların enflasyon farkı yüzde 7.48 oldu. Kesin oran için geriye yalnızca aralık verisi kaldı. Bu da 3 Ocak'ta belli olacak.

Aralık ayı enflasyon verisiyle bu oranın yüzde 11'in üzerine çıkması ve toplamda memurlara verilecek zam ve farkın yüzde 16'yı geçmesi bekleniyor.

Fakat yapılacak görüşmeyle beraber yüzde 16'yı bulacak toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının üzerinde bir refah payı da verilecek. Bundan dolayı gerçekleşen enflasyonun üzerinde yeni bir zam gündeme gelecek.

EMEKLİ DE ALACAK

Toplu sözleşme hem memurlar hem de emekli memurlar için geçerli oluyor. Yapılacak ek protokolden memur emeklilerinin de yararlanması bekleniyor. Belirlenen zam oranları memurlarla birlikte emekliler için de uygulanıyor.

Emekliler de diğer memurlar gibi toplu sözleşme zammı ve ek olarak enflasyon farkı alıyor.

OCAĞA YETİŞECEK

Sosyal refah payının görüşmelerde netleşeceğini belirten Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, asgari ücretin belirlenmesinin ardından bu konuya odaklanacak şekilde bir araya geleceklerini bildirdi.

Enflasyon farkının zaten yansıtılacağını kaydeden Yalçın, enflasyon rakamının üzerinde bir şey yapıldığında alım gücünün korunacağını savunarak, şu an herhangi bir rakam telaffuz edilmesinin doğru olmayacağını kaydetti. Bu konuda çalışma yürütüldüğünü anımsatan Yalçın, ocak ayına yetiştirileceğini söyledi.

Sene sonu enflasyonun yüzde 24 çıkması durumunda memurların yüzde 5'lik zammına yüzde 11.33'lük enflasyon farkı ile yüze 16.33'ü bulacak.

Fakat bunun yıllık enflasyonun altında kalacağından dolayı aradaki farkın da seyyanen olarak da ek protokol ile ödenebileceği vurgulandı.

Bu esnada doktorlarda olduğu gibi seyyanen bir miktarın belirleneceği gibi, bu şekilde oransal bir refah payının da tespit edilebileceği kaydedildi.


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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Memur
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