FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Memura aile yardımı ne kadar? 2022 memura aile yardımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

Memura aile yardımı ne kadar? 2022 memura aile yardımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

23.01.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur maaş zammının belli olmasından sonra memur aile yardımı da araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aile yardımları ödemelerinin 2022'de güncellendiğini açıkladı. Aile yardımı başvurusu e-Devlet üzerinden alınıyor.

Memura aile yardımı ne kadar? 2022 memura aile yardımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'a çıkarttıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur aile yardımı detaylarını paylaştı. E-Devlet üzerinden alınan aile yardımları çalışmayan eş, çocuk koşullarına göre farklılık gösteriyor.

MEMUR AİLE YARDIMI NE KADAR?

Aile yardımlarına ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aile yardımları da çalışmayan eş için 521 lira, 6 yaşındaki küçük çocuklar 115 TL, 6 yaşından büyük çocuklar için 57 lira olarak güncellenmiştir. Bu rakamlara memur maaşlarının asgari ücret kadar ki kısmının gelir ve damga vergilerinden muaf tutulmuştur." ifadelerini kullandı.

AİLE YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile yardımı başvurusu yapmak için www.turkiye.gov.tr adresine erişim sağlayın Sonrasında "Kamu Personeli Aile Bildirimi" yazın ve açılan pencerede "Uygulamaya Git" butonuna tıklayın. Kısa zaman sonra "Aile Yardımı ve Aile Durum Ekranı"na yönlendirileceksiniz.

Tüm çalışanların burada mevcut bir aile durum bildirimi bulunur. Bir değişiklik varsa Yeni Bildirim Oluştur düğmesine bastıktan sonra Mernisten Getir düğmesine tıklanır. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde kayıtlı olan bilgiler ekranda görünür. Eşiniz çalışıyor ya da çalışmıyor, çocuklarınıza ilişkin ayarlamaları buradan yapabilirsiniz. Evli olanlar evlilik cüzdanı bilgilerini de girmesi gerekmektedir. Aksi takdirde kayıt işlemi yapılmaz.

MEMURA AİLE YARDIMI NE KADAR?

Eşi çalışan memurlar için en çok 5, eşi çalışmayan veya eşi emekli olanlar için ise en çok 3 çocuk için çocuk yardımı ödenebiliyor. Bu miktar çocuğun 72 aydan küçük ya da büyük, engelli veya değil şartlarına göre değişiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! 1 Şubat'ta değişecekKredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! 1 Şubat'ta değişecek
Adanalı çiftçiyi şoke eden olay: Uzaylılar gelmiş, dünyaya ait değilAdanalı çiftçiyi şoke eden olay: Uzaylılar gelmiş, dünyaya ait değil
Rekabet Kurumu acımadı! 4,3 milyar liranın yarısı zincir markettenRekabet Kurumu acımadı! 4,3 milyar liranın yarısı zincir marketten
Anahtar Kelimeler:
Memur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Ne yaptın Nazım Sangare! Türkiye gündeminde 1. sırada!

Son dakika: Ne yaptın Nazım Sangare! Türkiye gündeminde 1. sırada!

Dehşete düşüren ifade! Korku dolu anları böyle anlattı

Dehşete düşüren ifade! Korku dolu anları böyle anlattı

Bitcoin sert çakıldı! Yükseliş için tarih verildi

Bitcoin sert çakıldı! Yükseliş için tarih verildi

MTV için son gün 31 Ocak! Bankalar harekete geçti…

MTV için son gün 31 Ocak! Bankalar harekete geçti…

Son dakika... Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…

Son dakika... Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…

En az maaş alan emekliye bin lira fark! İşte ekonomi paketinin detayları…

En az maaş alan emekliye bin lira fark! İşte ekonomi paketinin detayları…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Merkez Bankası faizlere dokunmadı

Merkez Bankası faizlere dokunmadı

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Memur ve emekliye ek zam teklifi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı

Memur ve emekliye ek zam teklifi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı

Market fiyatları böyle zamlanmış! Yazışmalar ifşa oldu…

Market fiyatları böyle zamlanmış! Yazışmalar ifşa oldu…

Gram altın fiyatı için iki senaryo!

Gram altın fiyatı için iki senaryo!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.