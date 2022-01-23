Memura aile yardımı ne kadar? 2022 memura aile yardımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'a çıkarttıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur aile yardımı detaylarını paylaştı. E-Devlet üzerinden alınan aile yardımları çalışmayan eş, çocuk koşullarına göre farklılık gösteriyor.

MEMUR AİLE YARDIMI NE KADAR?

Aile yardımlarına ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aile yardımları da çalışmayan eş için 521 lira, 6 yaşındaki küçük çocuklar 115 TL, 6 yaşından büyük çocuklar için 57 lira olarak güncellenmiştir. Bu rakamlara memur maaşlarının asgari ücret kadar ki kısmının gelir ve damga vergilerinden muaf tutulmuştur." ifadelerini kullandı.

AİLE YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile yardımı başvurusu yapmak için www.turkiye.gov.tr adresine erişim sağlayın Sonrasında "Kamu Personeli Aile Bildirimi" yazın ve açılan pencerede "Uygulamaya Git" butonuna tıklayın. Kısa zaman sonra "Aile Yardımı ve Aile Durum Ekranı"na yönlendirileceksiniz.

Tüm çalışanların burada mevcut bir aile durum bildirimi bulunur. Bir değişiklik varsa Yeni Bildirim Oluştur düğmesine bastıktan sonra Mernisten Getir düğmesine tıklanır. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde kayıtlı olan bilgiler ekranda görünür. Eşiniz çalışıyor ya da çalışmıyor, çocuklarınıza ilişkin ayarlamaları buradan yapabilirsiniz. Evli olanlar evlilik cüzdanı bilgilerini de girmesi gerekmektedir. Aksi takdirde kayıt işlemi yapılmaz.

MEMURA AİLE YARDIMI NE KADAR?

Eşi çalışan memurlar için en çok 5, eşi çalışmayan veya eşi emekli olanlar için ise en çok 3 çocuk için çocuk yardımı ödenebiliyor. Bu miktar çocuğun 72 aydan küçük ya da büyük, engelli veya değil şartlarına göre değişiyor.

