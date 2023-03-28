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Memura bayram ikramiyesi veriliyor mu? Dul ve yetim aylığı alanlara bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

28.03.2023 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli bayram ikramiyelerinin artırılması sonrasında memura bayram ikramiyesi ve dul ve yetim aylığı alanlara bayram ikramiyesi konuları araştırılıyor. Emekli maaşına yapılan zamla birlikte bayram ikramiyeleri de yükseldi. Peki memura bayram ikramiyesi veriliyor mu? Dul ve yetim aylığı alanlara bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte detaylar...

Memura bayram ikramiyesi veriliyor mu? Dul ve yetim aylığı alanlara bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Ramazan ayına girilmesiyle bayram ikramiyeleri sorgulanmaya başladı. En düşük emekli maaşının 7500 TL olması sonrasında memura bayram ikramiyesi verilip verilmeyeceği merak edildi. Yılda iki kez verilen bayram ikramiyesinin ilki Ramazan Bayramı'nda ödenecek. Peki memura bayram ikramiyesi veriliyor mu? Dul ve yetim aylığı alanlara bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

MEMURA BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLİYOR MU?

Memurlara bayram ikramiyesi verilmiyor. Bayram ikramiyesi daha çok emeklilere veriliyor. Memur-Sen, memurlara da bayram ikramiyesi verilmesi konusunda çağrıda bulunmuştu.

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Konuya dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Memura bayram ikramiyesi konusunda herhangi bir gelişme olması durumunda detayları haberimizden bulabilirsiniz.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bayram ikramiyesi tarihleri henüz açıklanmadı. Fakat d ve yetim aylığı alan vatandaşlara da bu sene bayram ikramiyesi ödenecek. Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan’da başlayacak. Nisan ayında emekli aylığı almakta olanlara da ikramiye ödenecek.

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KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Dul ve yetim aylığı alanlar, iş göremezlik geliri alanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

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Anahtar Kelimeler:
emekliye bayram ikramiyesi

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