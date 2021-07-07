Memura çifte kazanç! En düşük maaş 4 bin 880 TL

Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı haziran ayı enflasyon rakamlarındaydı. 5 Temmuz’da TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri baz alınarak emekli ve memurların maaşına zam yapıldı. Memurlara aile yardımı da dahil edilince şu anda en düşük memur maaşı 4 bin 880 TL oldu.

ENFLASYON FARKI HEM MAAŞA HEM AİLE YARDIMINA YANSIDI

TÜİK’in enflasyon verilerini açıklamasının ardından hakem kurulunun belirlediği yüzde 3'lük zam oranı enflasyon farkıyla yüzde 8.45'e ulaşırken, bu artış hem maaşlara hem aile yardımına yansıdı.

Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 880 TL’ye çıktı. Memurlar zamlı maaşlarını 15 Temmuz'da 14 günlük zam farkıyla birlikte hesaplarında görecek.

Temmuz ayı itibarıyla kamuda görevli genel müdür net görev aylığı 16 bin 110 TL üniversite mezunu memurun aylığı 5 bin 243 lira, öğretmenin aylığı 6 bin 553 TL, polis memurunun aylığı 7 bin 431 TL oldu.

YENİ MEMUR MAAŞLARI

-Tabloya aile yardımı dahil edilmiştir.

MEMURLARA DA BAYRAM İKRAMİYESİ TALEP EDİLDİ

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, talepleri dile getirdi. 6. dönem toplu sözleşmesinde ücretlere artışı dışında, refah payı istediklerini belirten Yalçın, Kamu görevlilerine, enflasyondan kaynaklanan kayıpların telafisi için en düşük memur aylığının yüzde 10'u kadar seyyanen zam yapılmasını; en düşük memur maaşının da yükseltilmesini talep ettiklerini dile getirdi.

Yalçın, aile yardımının artırılmasını ve emeklilere de ödenmesini, memurlara 'dini bayram ikramiyesi' verilmesini, ek ödeme oranlarında artış talep ettiklerini de ifade etti.



