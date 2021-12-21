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Memura erken zam! Çalışmalar artık başladı

21.12.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca memur, yeni zamlı maaşlarını bekliyor. Asgari ücret ve emekli maaşlarının ardından memur maaşları da artacak. Ocak 2022'de ikinci 6 ayına ilişkin zammın öne çekilmesi, seyyanen artış ve yıllık enflasyon formülünün de öne çıktığı belirtiliyor.

Memurlar, toplu sözleşme gereğince 2022 yılında yüzde 5+7 zam ve enflasyon farkını cebine koyacak.

Fakat, son dönemdeki gelişmelerin ardından sendikalar, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile görüşerek, ek bir protokol yapılmasını istemişti.

Bu konu ile ilgili mutabakata da varıldığı kaydedilmişti. Çalışmaların başladığı ve birkaç formül üzerinde durulduğu aktarıldı.

Takvim'deki habere göre ilk formül, toplu sözleşme zammının üzerinden oluşan enflasyon farkının ödenmesi.

Yüzde 5 zam ve enflasyon farkı ödendikten sonra gerçekleşen yıllık enflasyona tamamlamak şeklinde bir artış yapılacak.

Bekleninenlere göre; enflasyon farkıyla beraber ocak zammı yüzde 16'ya ulaşabilecek. Yıllık yüzde 25 seviyesinde bir enflasyonun yaşanması durumunda bunun üzerine 9 puanlık tamamlama yapılabilecek.

Bir diğer formül de seyyanen artış yapılarak bir sosyal destek sağlanması yönünde.

Bu ödemenin de yine enflasyon ve asgari ücretle uyumlu olması bekleniyor.

Son zamanlarda ortaya çıkan 3. formül ise 2022 yılının temmuz ayında yapılacak yüzde 7'lik zammın da öne alınıp bunun üzerine iyileşme yapılması. Bu durumda ocak zammı yüzde 12 artı enflasyon farkı şeklinde olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Memur
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