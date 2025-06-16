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Memuriyete o tarih sonrası başlayanlara kötü haber 'hayal kırıklığı yaşanacak' Emekli olduklarında maaşları... 'Hiçbir şeye yaramaz'

Memur olunan tarihe göre yasal haklarda farklılar olabiliyor. Buna göre, 1 Ekim 2008 öncesi memur olanlar ile bu tarih sonrası memur olanlar arasında tabi olunan yasa aynı değil. Çalışma hayatında maaşlarında herhangi bir farklılık olmasa dahi emeklilik hayatlarında ciddi farklılıklar var. SGK uzmanı Özgür Erdursun, o detayı açıklayarak, "Büyük bir hayal kırıklığı yaşanacak" sözlerini kullandı.

Memuriyete o tarih sonrası başlayanlara kötü haber 'hayal kırıklığı yaşanacak' Emekli olduklarında maaşları... 'Hiçbir şeye yaramaz'
Ezgi Sivritepe

1 Ekim 2008 tarihi öncesinde memur olanlar 5434 sayılı yasaya tabi olurken bu tarih sonrası memur olanlar 5510 sayılı yasaya tabiler. Çalışan memurlar arasında yasa farklılığından oluşan herhangi bir avatantaj veya dezavantaj bulunmuyor. Yeni ve eski memurlar derece, kademe ve ek göstergelerine göre maaşlarını alıyorlar.

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EMEKLİ OLUNCA MAAŞ HESAPLAMASI DA DEĞİŞİYOR

Çalışma hayatında herhangi bir farklılık olmazken emekli olduktan sonra ise emekli aylıkları farklı hesaplanmaya başlıyor. 1 Ekim 2008 öncesi memur olan yani 5434 yasasına tabi olan memurlar, emekli aylıklarını derece, kademe ve ek göstergeye göre alıyorken bu tarih sonrası memur olanlar, brüt aylıklarına göre SSK’lar gibi hesaplama yapılarak emekli aylıkları hesaplanıyor.

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1 Ekim 2008 sonrasında memur olanların emekli aylıkları brüt ücrete göre hesaplanmasından dolayı düşük emekli aylıkları almalarının yanı sıra hazine desteği ile tamamlanan en dü­şük emekli aylığını almak zorunda kalacak olanlar da var.

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O AVANTAJ ORTADAN KALKTI

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya Gazetesi'ne yazdığı yazıda,"Yani yıllardır emekli aylı­ğında memurların SSK ve Bağ-Kur emekli­lerine göre avantajlı olduğu emekli aylığı he­saplaması, 1/10/2008 ve sonrasında memur olanlarda ortadan kalkmış oldu. Başka bir ifade ile emekli aylıkları ayrım olmadan her­kes için en altta birleşmeye devam edecek" sözlerini kullandı.

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İKRAMİYELERİNİ ALMA HAKLARI DA YOK

1 Ekim 2008 öncesi memur olanlar 10 yıllık memuriyet şartını tamamlayıp memuriyetten ayrılırlarsa SSK ya da Bağ-Kur primi ödeyerek memuriyet dı­şında emekli olsalar dahi memuriyette geçen sürelerin ikramiyesini alma hakkına sahip­ler ancak bu tarih sonrası memur olanların böyle bir hakkı yok.

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"HİÇBİR İŞE YARAMAZ"

3600 ek gösterge talep eden 1 Ekim 2008 sonrası memurlar için uyarıda bulunan Erdursun, "3600 ek gösterge çalışırken ya da emekli ikramiyelerinde işe yarar ancak emekli aylıklarında hiçbir işe yaramaz" dedi.

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Erdursun, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Bu yazdıklarımı 1/10/2008 ve sonrasında memur olanların büyük bir kısmı bilmiyor. Emekli olduklarında asgari ücretle çalışan SSK emeklisi gibi emekli aylığı alacaklar. Bu konuda memurların ellerinden alınan bu ya­sal hakların memur sendikaları tarafında di­le getirilmesi gerekiyor. Yasal bir düzenleme yapılmaz ise 1/10/2008 ve sonrasında me­mur olanlar emekli oldukları zaman büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaklar"

Hissenet
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Memur 3600 ek gösterge bağkur emekli ssk Özgür Erdursun
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