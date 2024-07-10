FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Memurlar 24 Temmuz'da başlıyor! 3600 ek gösterge için 3 milyon 600 bin adım atacaklar

Memurlar 24 Temmuz'da başlıyor! 3600 ek gösterge için 3 milyon 600 bin adım atacaklar

10.07.2024 08:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, memurlar olarak 24 Temmuz'da 3600 ek gösterge için Ankara'ya yürüyeceklerini söyledi. Yazgan, “"3 milyon 600 adım atarak yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz" dedi.

Memurlar 24 Temmuz'da başlıyor! 3600 ek gösterge için 3 milyon 600 bin adım atacaklar

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan Bolu'ya geldi. Bolu'da Köroğlu Heykeli'nin önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Yazgan, talepleri için 4 maddeli eylem planı yaptıklarını ifade etti. İlk 3 eylem planında istediklerini elde edemediklerini belirten Başkan Yazgan, Bolu'dan Ankara'ya seslerini duyurmak için yürüyüş yapacaklarını belirtti. Bolu'dan Ankara'ya yürümelerinin sebebinin 3 milyon 600 bin adım sayısına denk olduğunu dile getiren Başkan Yazgan, 3600 ek göstergenin yasalaştırılmasını istediklerini söyledi.

CHP'YE OPLU SÖZLEŞME TEPKİSİ

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "Büro Memur-Sen olarak bir eylemlik sürecini başlatmış bulunmaktayız. Tabii kamu çalışanlarının önemli sorunları var. Bu sorunların sayısı çok ama en önemlilerini ele aldığımızda 3600 ek gösterge meselesi var. 3600 ek gösterge konusu, biliyorsunuz 4 meslek grubuna verilecekti. Daha sonra bizlerin yaptığı eylemlerle, söylemlerle bu diğer meslek gruplarına da yaygınlaştırıldı ancak Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından sözü verildi. Çalışma Bakanımız tarafından sözü verildi. Birinci dereceye gelmiş tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesiyle ilgili olarak bir süreç var. Bu sürecin bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz. Toplu sözleşme süresi bitmeden bu konunun bir an önce çözüme kavuşturulması lazım. Diğer taraftan Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) anayasa mahkemesine götürdüğü ve toplu sözleşme ikramiyesi olarak nitelediğimiz kamu çalışanlarının aldığı ikramiye maalesef iptal edildi. Bununla ilgili de bir düzenleme yapılmasıyla da bir söz verildi. Bu sözü de bekliyoruz" dedi.

MEMUR (2)

"3 MİLYON 600 ADIM ATARAK YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Başkan Yazgan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"3600 ek gösterge meselesinde toplu sözleşme de altına imza atıyoruz ve hala bekliyoruz. Bununla ilgili Büro Memur-Sen olarak 4 aşamalı bir eylem kararı aldık. Bunların son aşamasında da Bolu'ya geldik. Bu meydandan inşallah Bolu'dan Ankara'ya bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. Bu sorunların çözüme kavuşturulması için hükümetin bizim sesimizi duyması için buradan Türkiye genelinden gelecek 81 ilden gelecek şube başkanlarımızla birlikte Ankara'ya bir yürüyüş gerçekleşecek. Birinci aşamada ne yapmıştık? Basın açıklamasıyla hükümete bu taleplerimizi iletmiştik. Arkasından kokart takma Türkiye genelinde takma yakalarımıza kokart takma eylemi yapmıştık. Arkasından da dilekçe eylemi başlatmıştık. En son aşama dördüncü aşamada da Bolu'dan Ankara'ya yürüyeceğiz. Neden Bolu? Çünkü Bolu'dan Ankara'ya 3 milyon 600 bin adım yapıyor. Biz 3 milyon 600 bin adım atarak hükümete, '3600'ü kamu çalışanlarına bir an önce yasalaştırın, söz verildiği gibi 3600 ek göstergeyi kamu çalışanlarına verin' diyeceğiz. Onun için Bolu'dan Ankara'ya 3 milyon 600 adım atarak yürüyüşümüzü kamu çalışanlarıyla birlikte gerçekleştireceğiz."

Yürüyüşün gerçekleşeceği günü açıklayan Yazgan, "24 Temmuz'da başlayacağız. Nasıl bitiririz bilmiyoruz. İnşallah 7-8 günlük bir süreç öngörüyoruz. Bolu'dan yürüyeceğiz" dedi.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekliye zam için sürpriz zirve! Erdoğan’dan talimat geldiEmekliye zam için sürpriz zirve! Erdoğan’dan talimat geldi
Fed Başkanı'ndan faiz indirimi açıklaması: Hedefi duyurdu! Fed Başkanı'ndan faiz indirimi açıklaması: Hedefi duyurdu!
Commerzbank'tan TL tahmini: Beklentisini koruduğunu açıkladı! Commerzbank'tan TL tahmini: Beklentisini koruduğunu açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
3600 ek gösterge
En Çok Okunan Haberler
İddialar doğru çıktı… Icardi'yi terk ettiğini açıkladı! 'Denedim ama olmadı'

İddialar doğru çıktı… Icardi'yi terk ettiğini açıkladı! 'Denedim ama olmadı'

Resmi Gazete’de yayımlandı! 5 ilin valisi değişti

Resmi Gazete’de yayımlandı! 5 ilin valisi değişti

Emekliye zam için sürpriz zirve! Erdoğan’dan talimat geldi

Emekliye zam için sürpriz zirve! Erdoğan’dan talimat geldi

Fed Başkanı'ndan faiz indirimi açıklaması: Hedefi duyurdu!

Fed Başkanı'ndan faiz indirimi açıklaması: Hedefi duyurdu!

Ülker şikayet etti, Ticaret Bakanlığı Züber'in reklamlarını durdurdu

Ülker şikayet etti, Ticaret Bakanlığı Züber'in reklamlarını durdurdu

Mehmet Şimşek duymasın! 'Asgari ücret zammı için gelin o parayı almayın'

Mehmet Şimşek duymasın! 'Asgari ücret zammı için gelin o parayı almayın'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.