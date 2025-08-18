Memurlar greve çıkıp Bakanlığın önüne ekmek bıraktılar! Hükümetin teklifi için: 'Hayattan kopuk' çıkışı

Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri aralıksız sürüyor. Geçtiğimiz hafta hükümet, iki teklif sunmuştu. Pazarlık masasında teklifleri kabul etmediklerini dile getiren Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, "Böyle bir teklif olmaz. Teklifi bir an önce yenileyin, pazartesi gününü beklemeyin" demişti.

Hükümetin kabul edilmeyen teklifleri ise şu şekildeydi:

2026 ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6, 2027 ilk 6 ay yüzde 4 ve ikinci 6 ay için yüzde 4 zam.

İKİNCİ TEKLİF İSE, 2026 yılı ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6 zam teklifine ek olarak memurların taban aylığına 1.000 TL artış.



GREV BUGÜN BAŞLADI!

Bugün ise memurların iş bırakması ile devlet kurumlarında koridorlar boş kaldı, İZBAN seferleri iptal edildi. Sendika başkanları ve memurlar meydanlarda taleplerini bir kez daha dile getirdi.



"İNSANCA YAŞAMAYA YETMİYOR"

Türk Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci, Ankara'da Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklamasında bulundu. Kahveci, ekonomik zorluklara değinerek, memur maaşlarının enflasyon karşısında ezildiğini vurguladı ve şunları söyledi:

"Memur ve emekli maaşları bugün insanca yaşamaya yetmiyor. Maaşlar, her ay eriyor. Emeklilerimiz temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. İlave ek ödeme emekli maaşlarına yansıtılmazsa, bu mağduriyet önümüzdeki iki yılda daha da derinleşecek. Yoksulluk, hem çalışanın hem de emeklinin kaçınılmaz kaderi haline gelecek. Kamuda aynı işi yapan, benzer eğitim düzeyine sahip ama farklı statüdeki çalışanlar arasında uçurumlar var. Getirilen bu teklif, bu adaletsizliği gidermiyor"



YÜZDE 88 ZAM TALEBİ

Kahveci konuşmasında bir kez daha taleplerini hatırlatarak cümlelerini şu şekilde tamamladı:



"Biz, Türk ve Türkiye Yüzyılı misyonuna yakışan bir kamu düzeni istiyoruz. Bu yüzden 2026 yılı için %88,6, 2027 yılı için %45,2 oranında zam talebimizi masaya koyduk. Ama bize gelen, hayattan kopuk, enflasyon hedefine sıkışmış, masa başında hesaplanmış bir teklif oldu"

BAKANLIĞIN ÖNÜNE EKMEK BIRAKTI

Grevde en çarpıcı eylem ise Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım'dan geldi. Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın önüne ekmek bıraktı. Yıldırım, ekmek bırakırken şu açıklamada bulundu:

"Ekmekten koparttığım parça, bütün emekçilere hak görülen parça. Şu an Çalışma Bakanlığı'nın önüne koyacağım parça, ne yazık ki Türkiye'nin yüzde 80'lik gelirinin, faiz lobisine, patronlara, şirketlere ayrılan pay"