Memurlar için köklü değişiklik yolda! Ücretler yeniden düzenlenecek... Kamuda kritik adım

Milyonlarca memur maaş zammıyla ilgili yeni gelişmeleri dikkatle takip ediyor. Memur maaşlarına zamma dair enflasyon verilerinin açıklanmasıyla beraber rakamlar şekillenmeye başlarken refah payı gibi çokça konu da merak ediliyor. Öte yandan kamuda memurlara yönelik köklü değişiklikler için hazırlıklar yapıldığı öğrenildi. İşte memurları ilgilendiren o yeni adımlar...

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; hükümet tarafından kamu personel sisteminde köklü değişiklikler yapılmaya hazırlanıldığı kaydedildi. Buna göre, kamuda işe alımlarda uygulama birliği sağlanması, personelin dengeli dağılımı ve ücret sistemi ile alakalı yeni adımların atılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, bütün kamu kurum ve kuruluşlarından, personel istihdamına yönelik bilgilerin kasım ayı sonuna kadar Kamu Personeli Bilgi Sistemi’ne girilmesini istemişti.

Kamuda personel planlaması yapılması, bütçeye, mevzuata, sosyal ve ekonomik hayata etkilerinin tespit edilerek, uygun personel politikalarının geliştirilmesi için oluşturulan Kamu Personeli Bilgi Sistemi’nin kapsamının genişletileceği öğrenildi.

Buna göre, merkezî Kamu Personeli Bilgi Sistemi’ne mahallî idare personeliyle ilgili istihdam bilgileri de dâhil edilecek. Öte yandan, Kamu İşe Alım Platformu’nun kullanımı, devlet üniversiteleri ve yerel yönetimleri de kapsayacak şekilde yaygınlaşacak.

YENİ DÜZENLEME Mİ GELİYOR?

Ayrıca kamu işe alım süreçlerinde uygulama birliği sağlanacak, fırsat eşitliği, şeffaflık ve kapsayıcılık desteklenecek. Kamu personelinin iş ve görevler açısından yetki ve sorumluluklarının belirlenmesine yönelik başta iş analizi çalışmaları gözetilerek uygun yöntemler geliştirilmesi de planlanıyor.

Diğer yandan kamu personeli ücret sistemi sadeleştirilecek, ücret düzeyleri görev ve sorumluluk esasına dayalı olarak tekrar düzenlenecek. Buna dair yeni bir mevzuat hazırlanacak. Kamuda istihdam edilen kariyer meslek personelinin görev alanlarını, atanma süreçlerini ve meslekte yükselme gibi hususları düzenleyen bir kanuni düzenleme de yapılacağı aktarıldı.