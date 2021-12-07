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Memurlar ne kadar ek zam talep ediyor? Memur zammı ne kadar olacak?

07.12.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca memur ve memur emeklilerinin maaşlarında ne kadar artış yapılacağı merak konusu. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın milyonlarca vatandaşı ilgilendiren memur zammına ilişkin yaptığı açıklamada, "Toplu sözleşmeden sonra aradaki hareketlilik mutlaka dikkate alınmalı ve bir ek zamla memur alım gücü düşüklüğü giderilmeli" ifadelerini kullandı.

Memurlar ne kadar ek zam talep ediyor? Memur zammı ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklilerinin gözü ocak ayında yapılacak zamma çevrildi. Fiyatlardaki artışın memurları zor duruma soktuğu ifade edildi. Memur ve memur emeklisi zamlarında iki senaryo söz konusu. Peki Memurlar ne kadar ek zam talep ediyor? Memur zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

MEMURLAR NE KADAR ZAM TALEP EDİYOR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından geçtiğimiz gün yapılan açıklamada memurlara sosyal refah düzenlemesi yapılacağı belirtildi. Memurlar için yapılacak düzenleme 15 Ocak'ta maaşlara yansıyacak. Bu noktada memur maaşlarında ne kadar zam beklendiği merak konusu oldu. Memur ve memur emeklileri sözleşme gereği temmuz ayında yüzde 3 zam almıştı. Temmuz-ocak arasında oluşacak enflasyon farkı maaşlara yansıtılacak. 5 ayda yüzde 10,48'lik TÜFE artışı oldu. Maaşlara yaklaşık 7,5 puanlık ek zam imkanı bulunuyor. Sözleşme gereği memurlara ocak ayında yapılacak zam oranı yüzde 5.

Memurlara ve memur emeklilerine seyyanen zam yapılacağı konuşuluyor. Bu durumda maaşlarda belli bir tutarda artış sağlanarak düzeltme yapılacak. Bir diğer ihtimale göre ise sözleşmedeki yüzde 5'lik zam yukarı çıkarılacak ve üstüne enflasyon farkı eklenecek. Bu şekilde zam ocakta yansıtılacak ve kayıplar azaltılacak.

Döviz kuru ve fiyatlardaki artışın kamu görevlilerini ekonomik olarak zor duruma soktuğunu ifade eden Başkan Yalçın, "Biz ağustos ayında 6.dönem toplu sözleşmeyi bağıtladık. Dün sayın bakanla bir araya geldik. Sosyal refah payının ne kadar olacağı görüşmelerde netleşecek. Asgari ücret belirlendikten sonra bu konuya odaklanacak şekilde bir araya geleceğiz.

Toplu sözleşmeden sonra aradaki hareketlilik mutlaka dikkate alınmalı ve bir ek zamla memur alım gücü düşüklüğü giderilmeli. Enflasyon farkı zaten yansıtılacak. Enflasyon rakamının üzerinde bir şey yapıldığında alım gücü korunmuş olur. Şu an herhangi bir rakam telaffuz etmem doğru olmaz. Bu konuda bir çalışma yürütüyoruz. Ocak ayına yetiştireceğiz" dedi.

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Memur
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