Memurlara uzaktan ve esnek çalışma geliyor! SGK Uzmanı ayrıntıları tek tek anlattı! Maaşlar düşecek mi, 4 gün çalışma imkanı var mı?

Kamuda memurlara esnek ve uzaktan çalışma sistemi geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in dün sinyalleri vermesinin ardından çalışma taslağı da belli oldu. Sosyal Güvenlik Uzmanı, eski SGK İstanbul İl Müdürü Murat Göktaş, taslağın ayrıntılarını tek tek anlattı. Memurların en çok merak ettiği 'maaşlar düşecek mi, 4 gün çalışma gelecek mi?' sorularının yanıtı açıklandı. İşte detaylar...

Göktaş, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın birlikte yaptıkları basın toplantısında kamuda birtakım tasarruf ve verimliliği artırıcı tedbirleri açıklarken 'Kamuda esnek ve uzaktan çalışmayı geliştireceğiz' gibi bir cümle kullanması gözleri bu noktaya çevirdi" dedi.

"CUMHURBAŞKANI'NA VERİLMİŞ BİR YETKİ VAR"

HaberTürk yayınına katılan Göktaş şu ifadeleri kullandı:

"Aslında 657 sayılı devlet memurları kanununda Cumhurbaşkanı'na verilmiş bir yetki var. Cumhurbaşkanı kamu görevini yerine getiren memurların uzaktan veya iş yeri dışında çalışmalarına izin verebilecek düzenleme yapma yetkisi verildi. Pandemi sürecinde bunun kısmen provası da yapılmış oldu. Şu anda yapılmak istenen şey tabii biraz daha verimliliği artırıcı ve tasarruf tedbirlerine uyumlu uzaktan çalışma modeline geçilmeye çalışıyor.

"6 ÇEŞİT MODEL VAR"

Bununla ilgili bir yönetmelik taslağı şu anda gündemde. Yönetmelik taslağına göre 6 çeşit çalışma öngörülüyor kamu görevlileri için. Esnek çalışma, uzaktan çalışma, yoğunlaştırılmış çalışma modeli, kısmi çalışma modeli gibi birçok modeli de içeriyor.

ESNEK ÇALIŞMA NASIL TASARRUF SAĞLAR?

Örneğin İstanbul üzerinden düşecek olursak servislerin kaldırılmasına ilişkin bir gündem vardı. Servis ihtiyacı olmayacak, iş yerinde yemek ihtiyacı olmayacak gibi. Buralardan tasarruf edilmesi düşünülüyor.

Büyükşehirlerde işe gidip gelirken ciddi yorgunluk oluyor. Verimlilik de düşüyor. Trafikte ciddi bir yoğunluğa neden de oluyor. Trafikte de bir rahatlama olabilir gibi bir öngörü de var. Yakıt tasarrufa da olacak bu şekilde.

"PARASAL YARDIMLAR DEVAM EDER?"

Cüzi de olsa parasal yardım devam eder. Belki evindeki pişecek yemeğin bir kısmını karşılayacak miktarda yemek yardımı olabilir.

Donanımsal ihtiyaçlarla ilgili düzenleme olabilir. Bilgisayar, internet, yazıcı vs...

MESAİ SAATLERİ NASIL BELİRLENECEK, MAAŞLARA YANSIYABİLİR, HAK KAYBI OLACAK MI?

Aylıklarla ilgili bir değişiklik olmayacak. Çalışma sürelerinin düzenlenmesine ilişkin bir hüküm var ama aylıklar biliyorsunuz göstergeler, kademelere göre belirleniyor.

Esnek çalışma modelinde kişi tercih yapabilecek. İş yerine 2 saat erken gelebilecek, en fazla 3 saat de geç çıkabilecek. Bu süreyi amiri ile birlikte belirleyecekler.

"4 GÜN ÇALIŞMA OLABİLİR"

Günlük 10 saati geçmeyecek şekilde, 4 gün çalışacaklar. Memurlar haftalık 40 saat çalışıyor. Ertesi hafta bir gün boşta kalabilecekler.

"TASLAKTAKİ ÖNEMLİ DÜZENLEME"

Önemli bir düzenleme de şu an evinizde bir engelli, bakıma muhtaç, yaşlı, kaza geçirmiş birisi varsa talep edilmesi durumunda 2 ay süreyle günde 5 saat çalışmasına izin verilecek memurun.







