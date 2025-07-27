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Memurlardan sonra... Yarı zamanlı çalışma için dikkat çeken çıkış 'Özel sektöre de yayılabilir'

Kadın ve erkek tüm devlet memurlarının, çocuklarının doğumundan itibaren ilköğretim çağına başlayana kadar yarım zamanlı çalışma imkanından faydalanabileceği yarı zamanlı çalışma sistemi oldukça konuşulmuştu. Son olarak özel sektöre dair de dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Memurlardan sonra... Yarı zamanlı çalışma için dikkat çeken çıkış 'Özel sektöre de yayılabilir'
Hande Dağ

"Devlet Memurlarının Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Yönetmeliğe göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi kadın ve erkek tüm devlet memurları, çocuklarının doğumundan itibaren ilköğretim çağına başlayana kadar yarım zamanlı çalışma imkanından faydalanabilecek. Doğum yapan kadın memurlar, analık veya ücretsiz izinleri sonrasında, eşi doğum yapan erkek memurlar da babalık izinleri sonrasında bu haktan yararlanmak için başvuru yapabilecek. Yarım çalışma hakkının kullanımında kadın veya erkek ayrımı yapılmayacak. Eşlerin her ikisinin de memur olması halinde, yarım çalışma hakkından talepleri üzerinden her iki eş de faydalanabilecek. Memurlar, yarım zamanlı çalışma dönemi içindeki herhangi bir zamanda, yarım zamanlı çalışmayı kurumundan talep edebilecek. Söz konusu haktan yararlanan memurun haftalık çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenecek. Yarım çalışma hakkından yararlanan memurun haftalık çalışma süresi, 3 günden fazla olmayacak, günlük 3 saatten az veya 8 saatten fazla çalışamayacaklar. Memurlar, bu süre içinde maaşlarının ve ödemelerinin yarısını alabilecekler.

Memurlardan sonra... Yarı zamanlı çalışma için dikkat çeken çıkış Özel sektöre de yayılabilir 1

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, katıldığı Ekol TV yayınında yarı zamanlı çalışma ile dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Memurlardan sonra... Yarı zamanlı çalışma için dikkat çeken çıkış Özel sektöre de yayılabilir 2

"DEVLET MEMURİYETİNİ KAPSIYOR AMA TALEP HALİNDE ÖZEL SEKTÖRE DE YAYILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Tuğba Işık Ercan şu ifadeleri kullandı:

"Yarı zamanlı çalışma bir defa çok olumlu bir etkisi oldu toplumumuzda. Çünkü kadınların aslında beklemiş olduğu şeyin olduğunu gördüm ben bu konuda. Tabii bu şu anda memuriyet kapsamında ama özel sektöre de hızla yayılacağını düşünüyorum ben bu durumun. Çünkü kadın tabii ki eğer anne olduğu zaman annelik vasfından hiçbir zaman ayrılmaması gerekiyor. Keza ben elimden geldiğince örneğin ben ilk 3 yaşın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela ilk 3 yaşa kadar her iki çocuğumda da ben aktif olarak çalışma hayatında bulunmadım. Bulundum ama daha çok online ve evden çalışarak ilk 3 yaşlarını geçirme gayretinde oldum. Her iki evladım için de. Dolayısıyla bu çok önemli. İlk 3 yaş özellikle anne ve çocuğun bir arada bulunması. Bunu da yarı zamanlı çalışma formülü çok değerli.

Çalışma Bakanlığımız, Aile Bakanlığımız üzerinde zaten çalışmalarını devam ettiriyorlar bu konuda. Şu anda sadece memuriyeti kapsıyor. Devlet memuriyetini kapsıyor ama bunun dediğim gibi bu talep halinde özel sektöre de yayılacağını düşünüyorum ben"

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Anahtar Kelimeler:
Memur Özel sektör Yarı zamanlı çalışma
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