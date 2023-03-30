Memuru, asgari ücretlisi, emeklisi! Maaşa zamda enflasyon hesabı: En düşüğü 13.509, en yükseği 38.872 TL…

Emekli maaşı zammı ile en düşük aylık 7.500 TL’ye yükselirken bir haber de asgari ücret cephesinden geldi. ‘Asgari ücrete zam yapılacak mı?’ sorusuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan net bir yanıt vererek, “Temmuzda asgari ücrete ara zam var" açıklamasında bulundu. Şimdi ise tüm gözler memurlar ile 7.500 TL üzerinde emekli maaşı alan SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerin zam oranlarına çevrildi.

Asgari ücret, memur ve emekli maaşı üzerinde doğrudan etki eden enflasyon rakamları böylece bir kez daha önem kazandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı enflasyon oranını 3 Nisan Pazartesi günü duyuracak. Böylece 3 aylık enflasyon rakamı da belli olacak. Mart ayı enflasyonu öncesi içinse kritik öneme sahip enflasyon tahmini ise şimdiden netleşti.

MART AYI ENFLASYON TAHMİNİ

Ekonomistlerin Mart ayı Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) aylık medyan tahmini yüzde 2,85 artış yönünde gerçekleşti. Ekonomistler, önümüzdeki dönemde enflasyondaki artış hızı düşse de seçim ekonomisinden kaynaklanan bütçe açıkları, erken emeklilik, asgari ücret, KGF ve deprem sonrası konut fiyatları gibi faktörlerin enflasyon üzerindeki etkisine dikkat çekti.

ForeksHaber'in 18 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, TÜFE'de Mart ayı ortalama tahmin yüzde 2,78 artış olurken, yıllık veride ise medyan tahmin yüzde 51,31, ortalama yüzde 51,23 artışa işaret etti. TÜFE'de aylık en yüksek ve en düşük artış beklentileri sırasıyla yüzde 3,65 ve yüzde 1,93 şeklinde oluşurken, yıllık tahminler aynı sıralama ile yüzde 52,51 ve yüzde 49,98 oldu.

Şubat ayında açıklanan TÜFE’ye göre yıllık enflasyon yüzde 55,18 seviyesinde gerçekleşmişti.

3 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞİYOR

Ocak ayında yüzde 6,65, Şubat’ta ise yüzde 3,15'lik artış gösteren enflasyonun Mart ayında yüzde 2,85 gelmesi halinde SGK ve Bağ-Kur emeklisi için 3 aylık zam oranı 13,14, memur ve memur emeklisi içinse yüzde 14,14 olacak.

ASGARİ ÜCRETTE ENFLASYON FORMÜLÜ

Asgari ücret sene başında net olarak 8.506 TL olarak açıklanmıştı. Ortaya çıkan 3 aylık enflasyon tahminine göre asgari ücret de 9.623 TL olarak hesaplandı. Ancak ekonomistlerin ortak görüşü Temmuz ayında yapılacak zam ile yeni asgari ücretin 10 bin liranın üzerine yükselmesi bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞINDA ZAM HESABI

Emekliler için en yüksek maaş Ocak 2023’te 5 bin 500 lira olarak açıklanmıştı. Temmuz ayında maaşlara yansıtılacak 6 aylık enflasyon farkı, geçtiğimiz gün açıklanan 7.500 lira üstünden değil 5.500 lira üstünden yansıtılacak. Yani kök maaş olarak 7.500 lira üzerinden değil 5.500 lira üzerinden zam hesaplaması yapılacak. Zam sonrası maaşı 7.500 liranın altında kalan emekliler maaşlarını 7.500 lira olarak almaya devam edecek. Aradaki farkı ise Hazine karşılayacak.

MEMURLARIN 3 AYLIK ZAMLI MAAŞ TAHMİNİ

Ocak ayında emekliler ile memurlara refah payı ile birlikte yüzde 30 zam yapılmıştı. En düşük memur emekli maaşı 6.078 TL’den 7.901 TL olmuştu. En düşük memur maaşı 9.105 liradan 11.836 liraya yükseldi. Mart ayı enflasyon tahmini ile ortaya çıkan yüzde 14,14’lük artışa göre en düşük memur emekli maaşı şimdiden 9.018 TL, en düşük memur maaşı ise 13.509 TL olacak.

İŞTE MESLEK MESLEK TAHMİNİ ZAMLI MEMUR MAAŞLARI (Eski maaş – Yeni maaş)

Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 20.724 TL – 23.654 TL

Memur (Üniversite mezunu) 9/1 – 12.632 TL - 14.418 TL

Uzman öğretmen 1/4 – 18.246 TL - 20.825 TL

Öğretmen 1/4 – 15.793 TL - 18.026 TL

Başkomiser 3/1 – 20.873 TL - 23.824 TL

Polis memuru 8/1 – 18.235 TL - 20.813 TL

Uzman doktor 1/4 – 24.743 TL - 28.241 TL

Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 – 15.611 TL - 17.818 TL

Mühendis 1/4 – 21.295 TL - 24.306 TL

Teknisyen (lise mezunu) 11/1 – 13.142 TL - 15.000 TL

Profesör 1/4 - 34.057 TL - 38.872 TL

Araştırma görevlisi 7/1 – 20.139 TL

Vaiz 1/4 – 16.615 TL - 22.986 TL

Avukat 1/4 – 19.968 TL - 22.791 TL



