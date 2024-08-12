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Memuru, emeklisi, mavi yakalısı… 20 milyon SGK sigortalısını kapsıyor! Pilot maaş skalası ile farklı asgari ücret önerisi

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
12.08.2024 15:18
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Türkiye’de maaşların asgari ücrete yaklaştığı ve bu durumun gelir dağılımında ciddi sorunlara yol açarak ekonomik refahı tehdit ettiği araştırmalar sonucu ortaya konuldu. Bu kapsamda farklı unvanlar ve gerekli vasıflar için farklı asgari ücretler belirle talebi geldi. Bu kapsamda akademik unvanlara göre kurulacak bir pilot maaş skalası ile sistemin test edilebileceği belirtiliyor.

Türk-Alman Üniversitesi'nden İktisatçı Prof. Dr. Aykut Kibritçioğlu'nun gerçekleştirdiği yeni araştırma, TEPAV Tartışma Tebliğleri Serisi içeriğinde, "Türkiye'de maaş ve ücretlerin asgari ücrete yakınsaması ve ilgili gelir dağılımı sorunları"nı inceledi.

Prof. Dr. Aykut Kibritçioğlu, Türkiye'deki maaş ve ücretlerin hızla asgari ücret seviyesine yaklaştığını ve bu durumun gelir dağılımında ciddi sorunlara yol açtığını ortaya koydu. Araştırma, özellikle son yıllarda artan enflasyonun etkisiyle asgari ücretin yükseltildiğini, ancak diğer maaş ve ücret gruplarının bu artışa uyum sağlayamadığını vurguluyor. Bu durum, geniş bir kesimde reel gelir kaybına ve maddi zorluklara neden oluyor.

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Ekonomi Gazetesinin haberinde yer alan Prof. Dr. Kibritçioğlu'nun araştırmasında, kamu çalışanları, akademisyenler, imalat sanayi işçileri ve SGK emeklileri gibi farklı gelir gruplarının maaşlarının asgari ücret ve kişi başına düşen milli gelirle (GSYİH) ilişkisi incelendi. Sonuçlar, 2000’li yıllardan itibaren (özellikle 2014 yılından itibaren) maaşların genel olarak asgari ücret seviyesine gerilediğini ve bazı durumlarda bu seviyenin de altına düştüğünü gösteriyor.

Araştırma, özellikle emeklilerin aylıklarının ve imalat sanayi ile kamu çalışanlarının maaşlarının asgari ücretin yanı sıra kişi başına düşen milli gelirin de altında kaldığını ortaya koyuyor. Bu olumsuz gelişme, çalışmada aylıkları dikkate alınan yaklaşık 20 milyon aktif ve pasif SGK sigortalısını kapsıyor.

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ASGARİ ÜCRETE YAKLAŞTILAR

Prof. Dr. Kibritçioğlu'nun araştırmasında, grafiklere yansıyan veriler dikkat çekti. Asgari ücretlilerin yıllar içinde toplam sigortalı çalışanlara oranında düşüş görüldü. Memur maaşlarının asgari ücrete yakınsadığı da grafiklere yansıdı. İmalat sanayiinde çalışanların ücretlerinin de 2000’li yıllarda asgari ücret düzeyine yaklaştığı görüldü. Emekli maaşlarındaki erimenin asgari ücretin altına indiği de hesaplandı.

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"ÇOKLU ASGARİ ÜCRET SİSTEMİ" ÖNERİSİ

Prof. Kibritçioğlu, mevcut sosyal güvenlik ve asgari ücret sisteminin yeniden ele alınarak çalışanlar lehine reforma tabi tutulması gerektiğini savunuyor. Çalışmasında, daha adil bir gelir dağılımı sağlamak amacıyla "çoklu asgari ücret sistemi" gibi yenilikçi politikaların uygulanmasını öneriyor. Bu sistem, farklı unvanlar ve gerekli vasıflar için farklı asgari ücretler belirlemeyi ve bu ücretleri enflasyon ile kişi başına ekonomik büyüme oranlarına göre düzenli olarak güncellemeyi öngörüyor.

Örneğin, Türkiye’deki kamu ve vakıf üniversitelerinde akademik unvanlara göre kurulacak bir pilot maaş skalasının, bu sistemin ekonomi genelinde uygulanabilirliği konusunda örnek teşkil edebileceği ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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