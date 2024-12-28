Memuru, memur emeklisi, emeklisi... Artık maaşlar için geri sayımın sonuna gelindi! Bu tablolardan biri 2025 yılındaki kazancınız olacak

Son dakika haberleri... Emeklisinden memuruna kadar milyonlar 3 Ocak'ta TÜİK'in açıklayacağı Aralık ayı enflasyon oranına kilitlendi. Asgari ücretliye salı günü akşamı aniden zam oranına karar verilmesinin ardından memurlar ve emekliler Ocak ayındaki belirlenecek zam oranını beklemeye başladı.

Memur, memur emeklisi ve emekliler 6 aylık enflasyon farkına göre zam alıyor. Memur ve memur emeklileri ayrıca enflasyon farkı ile beraber toplu sözleşmeden gelen zam oranını da dahil ederek maaşlarını alıyor. Buna göre, memur ve memur emeklileri toplu sözleşmeden gelen yüzde 6'lık zam oranını ve 6 aylık enflasyon farkını alacak.

5 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE ZAM ORANI

5 aylık enflasyon farkıan göre memurlar, 6'lık toplu sözleşme zammına yüzde 4,15'lik enflasyon farkının eklenmesiyle yüzde 10,4'lük zammı; SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 14,57'lik zammı alacak.

2025 YILINDA EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Aralık ayı enflasyon oranının daha belli olmamasından dolayı milyonlar ne kadar zam alacağını tam olarak bilemese de tahminler yapılmaya devam ediliyor. Buna göre, Piyasa Katılımcılar Anketi'ne göre, 6 aylık enfasyon farkı yüzde 16,54 olacak. Bu durumda memur ve memur emeklileri yüzde 12,62 oranında zam alacak.

Peki, Piyasa Katılımcılar Anketi'ne göre memur, memur emeklisi ve emekliler ne kadar zam alacak. işte zam tablosu...

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MEVCUT MAAŞ ZAM ORANI GÜNCEL MAAŞ



En Düşük Memur Emeklisi Maaşı 17.586TL yüzde 12,62 19.805TL

En Düşük Memur Maaşı 39.205TL yüzde 12,62 44.153TL

Bekar Memur Maaşı 36.236TL yüzde 12,62 40.809TL

Enflasyonun yüzde 1,72'den daha yüksek gerçekleşme ihtimali de var. Türkiye Gazetesi'nin yaptığı hesaplamaya göre, Aralık ayında enflasyon yüzde 2 olarak gelirse milyonların maaş tablosu şu şekilde olacak:

Yıllık enflasyon: Yüzde 45,76

2024'ün 2. yarısına ait enflasyon: Yüzde 16,86

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı: Yüzde 16,86

Memur zammı: Yüzde 12,86

Kök aylığı 12 bin 500 liranın altında olan milyonlarca emeklinin sıfır zam riski devam ederken en düşük emekli maaşının 14 bin veya 15 bin liraya yükseltilmesi bekleniyor. Zam senaryoları yapılırken milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisi TÜİK'in 3 Ocak'ta saat 10.00'da açıklayacağı Aralık ayı enflasyonunu beklemeye devam ediyor.