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Memuru, SSK'lı, Bağ-Kur'lusu... Milyonlar 2025'te ne kadar zam aldığını öğrendi! 6 aylık enflasyon farkı belli oldu zam tabloları tamamen güncellendi: Artık gözler Pazartesi gününde

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
04.01.2025 08:16
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TÜİK'in Aralık ayı enflasyonunu açıklaması ile memurundan emeklisine kadar milyonlarca vatandaş maaşlarını hesaplamaya başladı. 6 aylık enflasyon farkı ile beraber toplu sözleşmeden de yüzde 6 alan memur ve memur emeklisi yüzde 11,54 oranında zam alacakken; SSK ve Bağ-Kur emeklisi 6 aylık enflasyon farkına göre yüzde 15,75 oranında zam alacak. Peki, maaş tabloları nasıl oluştu? Refah payı ve en düşük emekli maaşı için kulislerde konuşuluyor mu? İşte detaylar...

Memuru, SSK'lı, Bağ-Kur'lusu... Milyonlar 2025'te ne kadar zam aldığını öğrendi! 6 aylık enflasyon farkı belli oldu zam tabloları tamamen güncellendi: Artık gözler Pazartesi gününde

Son dakika haberleri... 2025 yılının ilk en kritik verisini açıklayan TÜİK'in ardından genci, yaşlısı, memuru, emeklisi 7'den 70'e herkes maaş zammını hesaplamaya başladı. TÜİK'in Aralık ayı enflasyonunu açıklaması ile beraber 6 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Önceki aylarda da enflasyon şu şekilde gerçekleşmişti:

Temmuz: 3,23
Ağustos: 2,47
Eylül: 2,97:
Ekim: 2,88
Kasım: 2,24
Aralık: 1,03

Açıklanan aylık enflasyon verilerine göre 6 aylık enflasyon farkı, 15,75 oldu. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 2025'in ilk 6 ayındaki maaşı yüzde 15,75 oranında zamlanacak. Buna göre emeklinin maaş tablosu şu şekilde oluştu:
SSK

Memur ve memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 5,54 enflasyon farkı ile beraber toplu sözleşmeden de yüzde 6 alarak zammı yüzde 11,54 oldu. Bu zam oranına göre ise memurların zam tablosu şu şekilde oluştu:

MEV
Memur ve memur emeklisinin maaş zammı oranı ile sosyal yardımlara da zam geliyor. 65 yaş aylıklarından, hasta bakım ücretlerine kadar tüm kalemelere yüzde 11,54 oranında zam geldi. Buna göre hasta bakım aylıklarının zamlı maaşı şu şekilde oluştu:

yar

SED

MAAŞLAR NE ZAMAN ALINACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ayın 17'si ile 25'i arasında zamlı maaşlarını alacak. Emekli Sandığı emeklileri ise ayın 1'i ile 3'ü arasında eski maaşlarını alırken ay içinde farkları da yatacak. Memurlar ise ayın 15'i itibarıyla zamlı maaşlarını alacak.

REFAH PAYI GELECEK Mİ?

Maaş zam oranlarının refah payının gelip gelmeyeceğini merak eden memur ve emekliler ise bu sorunun cevabını araştırmaya başladı. Mynet'e konuşan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, refah payının gelebileceğini ifade ederek sürecine nasıl işleyeceğini şu sözlerle anlattı:

"Memur ve memur emeklilerinin yüzde 11,54 oranındaki zam oranları yüzde 15,75'e eşitlenir. Daha sonra bu yüzde 15,75 oranındaki zam önce yüzde 20 olarak artırılır. Şayet büyük tepkiler gelirse bu oran yüzde 25'e çıkartılır. Belki bu oran daha fazla da olabilir ancak bizim beklentimiz refah payının en fazla yüzde 25 olacağı yönünde"

Ayrıca Erdursun, pazartesi gününü işaret ederek Kabine'nin toplanması durumunda milyonları ilgilendiren refah payının gündeme gelebileceğini aktardı.

emekli4

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA DÜZENLEME OLACAK MI?

Yaklaşık olarak 3 milyon emekli ise yüzde 0 zam aldı. En düşük emekli aylığında bir düzenlemenin olup olmayacağını merak edenler için ise Erdursun, 12 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının 15 bin lira olarak düzenlenebileceğini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
emekli memur maaş zammı
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