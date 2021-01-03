FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Memurun gözü aralık ayı enflasyon rakamlarında

Memurun gözü aralık ayı enflasyon rakamlarında

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.01.2021 11:40 | Son Güncelleme

Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin gözü, yarın açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak geçen yılın ikinci yarısında yüzde 4 zam alan devlet memurları, aralık ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 3,03'ten fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.

Memurun gözü aralık ayı enflasyon rakamlarında

Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin gözü, yarın açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini yarın saat 10.00'da açıklayacak.

TÜİK'in kasım ayı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,30 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 7,03 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 4'lük zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak geçen yılın ikinci yarısında yüzde 4 zam alan devlet memurları, aralık ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 3,03'ten fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.

Memurlara toplu sözleşme gereği bu yılın ocak ayında yüzde 3 zam da verilecek.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

Toplu sözleşme gereğince enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2020'nin ilk 6 ayında enflasyon yüzde 5,75 olmuş, bu nedenle söz konusu dönem için belirlenen yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı memur maaşlarına yansıtılmıştı.

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERCem'den Serenay hamlesiCem'den Serenay hamlesi
Aralık'ta en çok onun fiyatı arttıAralık'ta en çok onun fiyatı arttı
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdiBu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor
Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor
Süper miniyle cesur pozlar! 'Arkadan...'
Süper miniyle cesur pozlar! 'Arkadan...'
AGİ 2021 yılında ne kadar oldu?
AGİ 2021 yılında ne kadar oldu?
2021 MTV ücretleri ne kadar?
2021 MTV ücretleri ne kadar?
İkinci el araç fiyatları düştü mü? Araba alınır mı?
İkinci el araç fiyatları düştü mü? Araba alınır mı?
Aralık'ta en çok onun fiyatı arttı
Aralık'ta en çok onun fiyatı arttı
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı
Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı
2021 ehliyet ve pasaport harçları ne kadar?
2021 ehliyet ve pasaport harçları ne kadar?
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
AGİ asgari ücrete dahil mi?
AGİ asgari ücrete dahil mi?
1000 TL başvuruları devam ediyor!
1000 TL başvuruları devam ediyor!
Yeni yılın ilk zammı elektrik ve doğalgaza
Yeni yılın ilk zammı elektrik ve doğalgaza
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gram altından 19 yılın en yüksek kazancı
Altın rekor kırdı! Son 19 yılın en yükseği
Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı ne zaman yatıyor? Kısa çalışma ödeneği başvuruları devam ediyor mu?
İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?
2021 AGİ ne kadar oldu? Bekar, evli, eşi çalışanlar ve eşi çalışmayanlar için 2021 AGİ ücretleri
AGİ 2021 yılında ne kadar oldu?
Aralık'ta en çok taze fasulyenin fiyatı arttı
Aralık'ta en çok onun fiyatı arttı
Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bankalar kaça kadar açık? İşte banka çalışma saatleri
İşte bankaların çalışma saatleri
Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? 2021 memur ve emekli zammı için gözler 4 Ocak'a çevrildi!
Gözler 4 Ocak'a çevrildi! Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.