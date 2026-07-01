Memurun gözü haziran ayı enflasyonunda!

Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı, Ankara’ya çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Temmuz Cuma günü haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Emekli ve memurların aylık ve maaşlarına yapılacak zamda belirleyici olan ocak-haziran dönemi birikimli enflasyonu da ortaya çıkacak.

TÜİK, haziran ayı enflasyon verilerini 3 Temmuz'da saat 10.00'da kamuoyuna duyuracak.

YÜZDE 7'YE İLAVE OLARAK ENFLASYON FARKI ORANINDA ZAM YAPILACAK

TÜİK'in verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,71 artarken, ocak-mayıs döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 16,61 artış oldu. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 11'lik zam oranı aşılırken, enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun, 2026-2027'deki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı da içeren toplu sözleşmeye ilişkin kararı uyarınca, 2026'nın ikinci 6 ayı için belirlenen yüzde 7'ye ilave olarak enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

Bu arada, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziranda TÜFE'nin aylık yüzde 1,04 artacağını tahmin ediyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır