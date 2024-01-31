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Memurun maaş hesabı değişti mi, gözler temmuz ayına çevrildi, toplu sözleşme ile ne kadar zam alınacak?

31.01.2024 17:24 | Son Güncelleme:
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Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren zam enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli oldu. Memur ve memur emeklisinin gözü şimdi Temmuz'da yapılacak zamma çevrildi.

Memurun maaş hesabı değişti mi, gözler temmuz ayına çevrildi, toplu sözleşme ile ne kadar zam alınacak?

Milyonlarca memur ve memur emeklisi aldıkları yüzde 49.25 zam sonrasında enflasyon farklarının ödenmesini beklemeye başladı. Memur ve memur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alıyor. Toplu sözleşmeden gelen zammın üstüne enflasyon farkı da ekleniyor.

2024 yılının ikinci yarısı için ise yüzde 10 toplu sözleşme zammı bulunuyor.

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak.

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Memur Zam Toplu Sözleşme emekli hesap
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