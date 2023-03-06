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Menemen yapmanın maliyeti yüzde 88 arttı! Domates, soğan, biber ve yumurta… 17 TL iken şimdi 32 TL’ye sofraya geliyor

06.03.2023 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Menemenin maliyeti domates, soğan, biber ve yumurtadaki fiyat artışlarıyla katlandı. Geçtiğimiz yıl Şubat ayında 17 liraya mal edilen menemenin bu yılki fiyatı 32 lirayı aştı. En büyük artış ise 1 senede yüzde 572 zamlanan kuru soğanda gerçekleşti.

Menemen yapmanın maliyeti yüzde 88 arttı! Domates, soğan, biber ve yumurta… 17 TL iken şimdi 32 TL’ye sofraya geliyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin (TZOB) aylık açıkladığı ortalama market fiyatlarından hesaplanan menemen enflasyonu Ocak 2023'e göre yüzde 15.78 olurken, Şubat 2023'te geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 88.42 oldu.

17 LİRADAN 32 LİRAYA YÜKSELDİ

Sözcü'den Deniz Bicili Göçmen'in haberine göre, ortalama 3-4 domates (400 gram), 5-6 biber (200 gram), 4 yumurta ve bir orta boy soğan (200 gram) ile hazırlanan 4 kişilik menemen için, Şubat 2022'de 17 lira harcanırken, Ocak 2023'te bu 27.68 TL'ye çıktı; Şubat 2023'te ise aynı malzemelere 32 liradan fazla ödemek gerekti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı enflasyonunu önceki aya göre 2.5 puan düşüşle yüzde 55.18 olarak açıkladı. Aylık enflasyon ise yüzde 3.15 oldu.

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KURU SOĞANDA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 572

Şubat 2022, Ocak 2023 ve Şubat 2023 dönemlerinde TZOB'un aylık ortalama market fiyatları bültenine göre domatesin kilogram fiyatındaki artış aylık yüzde 29.36, yıllık artış yüzde 109.26'ya ulaştı. Aynı dönemlerde sivri biberin fiyatı aylık yüzde 1.84, yıllık yüzde 20.28 artarken, soğandaki artış aylık yüzde 14.62 oldu. Kuru soğan fiyatındaki yıllık artış ise yüzde 572.96 ile 5.5 kattan fazla oldu. Yumurta fiyatındaki artış da aylık yüzde 10.26, yıllık yüzde 77.91 oldu.


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