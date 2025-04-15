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Menüler değişiyor! Fiyat artışları etkiledi... İçinde göremeyecekler 'Ciddi sorunlar oluşturabilir'

15.04.2025 15:28
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Ramazan öncesinde kırmızı et fiyatlarında yaşanan sert artış, endüstriyel yemek sektörünü yeni maliyet krizine sürükledi. Beyaz et fiyatlarında henüz resmi artış olmamasına rağmen endüstriyel yemek üreticileri, beyaz et sektörünün kırmızı etteki yükselişi gerekçe göstermesinden ve yaklaşan mangal sezonunun beyaz et fiyatlarını artırmasından tedirgin oldu. Gelişmeler, endüstriyel yemek firmalarını alternatif çözümler aramaya yöneltirken başta da geçici olarak "vejetaryen menü" uygulaması geliyor.

Menüler değişiyor! Fiyat artışları etkiledi... İçinde göremeyecekler 'Ciddi sorunlar oluşturabilir'

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, bu yıl Ramazan ayı öncesinde et fiyatlarında yaşanan artışın önceki yıllara göre çok daha belirgin olduğunu söyledi. "Kırmızı et fiyatları zaten uzun süredir yüksek seyrediyordu. Her yıl Ramazan öncesinde başlayıp Kurban Bayramına kadar süren artışlar ile fiyatlar aşırı arttı" diyen Dönmez, endüstriyel yemek üreticilerinin bu nedenle menü maliyetlerini dengelemekte çok zorlandığını vurguladı.

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"VEJETARYEN MENÜ BİR ZORUNLULUK OLABİLİR"

Maliyet artışları karşısında kurumsal müşterilerden gelen fiyat baskısıyla mücadele ettiklerini belirten Başkan Dönmez, bazı firmaların geçici bir çözüm olarak et içermeyen, sebze ağırlıklı menülere yönelmek zorunda kalabileceğini ifade etti. Ancak bu modelin sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Dönmez, şöyle devam etti;

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"Sanayi bölgelerinde çalışan binlerce kişi beden gücüyle üretim yapıyor. Bu çalışanların dengeli ve yeterli protein alması gerekiyor. Bu nedenle etin menülerden tamamen çıkarılması, hem bireysel sağlık hem de iş gücü verimliliği açısından ciddi sorunlar oluşturabilir."

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"TÜM KALEMLERDE ARTIŞ VAR"

Yalnızca et değil; yağ, bakliyat, sebze ve meyve gibi pek çok temel gıda ürününde de ciddi fiyat artışları yaşandığını da belirten Coşkun Dönmez, endüstriyel yemek firmalarının hem maliyetleri kontrol altında tutmaya çalıştığını hem de müşteri memnuniyetini sağlama çabası içinde olduğunu belirtti.

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Coşkun Dönmez, "Bu dengeyi korumak her geçen gün daha da zorlaşıyor. Geçici olarak bazı alternatifler değerlendirilebilir; ancak sanayi yemeklerinde uzun vadeli vejetaryen menü uygulamaları, sektörün gerçekleriyle uyuşmuyor ve sürdürülebilir değil. Kalıcı çözümler için üretim ve tedarik zincirindeki maliyet baskısının hafifletilmesi şart" şeklinde konuştu. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
menü yemek
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
dışarda yemezsiniz fiyatlarda yükselmez
o kadar hayvan getirdiniz ithal ucuzlayacak diye NE OLDUUUU? yazıklar olsun size be
yapım yapın zarar etmenize kıyamam. hiç olur mu kârdan zararedilir mi? nefsi enflasyon farkında koyun. ağlama payı da tamam. geçen seneki turizmciler gibi olursunuz İnşallah.
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