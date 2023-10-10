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Merakla bekleniyordu! Tarih belli oldu: 12. Kalkınma Planı Meclis’e geliyor

10.10.2023 10:49 | Son Güncelleme:
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2053 vizyonu doğrultusunda hazırlanan 12. Kalkınma Planı için gözler Ankara’ya çevrilmişti. Merakla beklenen o tarihler belli oldu. Buna göre ekonomide yol haritası olacak 12. Kalkınma Planı 23-24 Ekim'de Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek.

Merakla bekleniyordu! Tarih belli oldu: 12. Kalkınma Planı Meclis’e geliyor

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci kalkınma planı olan 12. Kalkınma Planı 16 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacak.

Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'nin potansiyelini harekete geçirecek, bu sayede sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefinin gerçekleştirilmesini sağlayacak bütüncül bir yol haritası olarak belirlenen 12. Kalkınma Planı 16 Ekim'de Meclis'e gönderilecek.

CEVDET YILMAZ SUNUM YAPACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 12. Kalkınma Planı'na ilişkin 17 Ekim'de Plan ve Bütçe Komisyonunda detaylı sunum yapacak. 2053 vizyonu doğrultusunda hazırlanan 12. Kalkınma Planı, 23-24 Ekim tarihlerinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek, görüşmelerin ardından TBMM Genel Kurulunda ele alınacak.

2024-2028 dönemini kapsayacak 12. Kalkınma Planı'nın hazırlıkları kapsamında 54 özel ihtisas komisyonu ile 26 çalışma grubu oluşturulmuş, bu kapsamda çeşitli başlıklarda çalışmalar yürütülmüştü.


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