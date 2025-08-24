FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Mercek altında düğün salonları var: 'Sıfır tolerans' Milyar liralık dev tespit, en büyük fark ise...

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), saha çalışmalarına ek olarak gerçekleştirdiği yapay zeka destekli denetimlerle, düğün salonları ve lüks düğün organizatörlerine yönelik 3,6 milyar liralık kayıt dışı gelir tespit etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kayıt dışı ekonomiye sıfır toleransla yaklaşıyoruz" dedi.

Mercek altında düğün salonları var: 'Sıfır tolerans' Milyar liralık dev tespit, en büyük fark ise...

Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgilere göre GİB, vatandaşlardan gelen şikayetlerin de etkisiyle düğün salonları ve düğün organizasyon hizmeti sunan firmalara yönelik kapsamlı kayıt dışı denetimi başlattı. Yapılan çalışmada, beyan edilen gelirler ile fiilen tahsil edilen tutarlar arasında ciddi fark görüldü.

Mercek altında düğün salonları var: Sıfır tolerans Milyar liralık dev tespit, en büyük fark ise... 1

DÜĞÜN SALONLARI İNCELENDİ

Yılbaşından bu yana süren hasılat incelemeleri çerçevesinde, ilk etapta 474 düğün salonunda, 1226 fiili denetim yapıldı. Ancak denetimler sadece saha çalışmalarıyla sınırlı kalmadı. Bu kapsamda düğün organizasyonlarına yönelik 4 bin 623 mükellef, yapay zeka destekli analiz sürecine tabi tutuldu. Mükelleflerin vergi beyannameleri, işlem hacimleri, banka hareketleri, fatura düzenlemeleri ve sosyal medya faaliyetleri gibi çok sayıda veri, ilişkilendirme algoritmaları ve büyük veri analitiği kullanılarak detaylı incelendi.

Mercek altında düğün salonları var: Sıfır tolerans Milyar liralık dev tespit, en büyük fark ise... 2

Başkanlığın denetimleri sırasında, faaliyet türlerine göre kır düğünü organizatörleri, lüks kokteyl ve davet hizmeti sunan firmalar ile klasik salon düğünü işletmeleri ayrı ayrı değerlendirildi. Gelir ve beyan arasındaki en yüksek sapma, lüks düğün hizmeti sunan organizasyon firmalarında görüldü.

Mercek altında düğün salonları var: Sıfır tolerans Milyar liralık dev tespit, en büyük fark ise... 3

"İZAHA DAVET EDİLDİLER"

Yürütülen analizler neticesinde, 1600 civarındaki mükellef "riskli" olarak değerlendirildi. Riskli mükellefler, izaha davet edilerek, gerekli açıklamaları sunmaları istendi.
Elde edilen bulgular, sektörlerdeki kayıt dışılığın boyutunu gözler önüne serdi. Düğün salonları ve lüks düğün organizatörlerine yönelik 3,6 milyar liralık kayıt dışı gelir tespit edildi.
Mercek altında düğün salonları var: Sıfır tolerans Milyar liralık dev tespit, en büyük fark ise... 4

DENETİMLER SÜRECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de elde ettikleri gelirleri beyan etmeyerek, kayıt dışı ekonomiye neden olan sektörleri denetlemeyi sürdüreceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Vergide adaletin sağlanması, yükümlülüklerini yerine getiren milyonlarca vatandaşımıza karşı sorumluluğumuzdur. Kayıt dışı ekonomiye sıfır toleransla yaklaşıyoruz. Bu tür analizler, sadece gelir tespiti değil, aynı zamanda sektörün bileşenleri arasında görünmeyen ilişki ağlarını da ortaya çıkarıyor."
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trafikte yeni düzenleme! 'Kapatacağız' diyerek açıkladıTrafikte yeni düzenleme! 'Kapatacağız' diyerek açıkladı
Brent petrol yılın ikinci çeyreğinde yüzde 10 geriledi!Brent petrol yılın ikinci çeyreğinde yüzde 10 geriledi!

Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek düğün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'dan kalkıp babaevine geldi, gözlerine inanamadı!

İstanbul'dan kalkıp babaevine geldi, gözlerine inanamadı!

Trafikte yeni düzenleme! 'Kapatacağız' diyerek açıkladı

Trafikte yeni düzenleme! 'Kapatacağız' diyerek açıkladı

Yukay'ın cenazesini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dalgıçları çıkaracak

Yukay'ın cenazesini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dalgıçları çıkaracak

İz sürüp buldular: Ağaç kovuğundan kilo kilo çıktı!

İz sürüp buldular: Ağaç kovuğundan kilo kilo çıktı!

Memur zammı için 3. toplantının tarihi belli oldu!

Memur zammı için 3. toplantının tarihi belli oldu!

1 tona yakın aldı, kilosu 18 lira!

1 tona yakın aldı, kilosu 18 lira!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.